惊曝斯里兰卡新政府要索回已租给中国99年深水海港

2017年，斯里兰卡因无法偿还积欠中国款项，将南部深水大港汉班托塔“租借”给中国，期限99年。斯里兰卡政权更迭后，新总统斯里兰卡总统拉贾帕克萨领导的新政府以国家利益为由，希望将本案撤销。评论指斯里兰卡索回深水大港汉班托塔并非易事，但事件撼动一带一路，非同一般。

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据联合新闻网今天报道，撼动一带一路，斯里兰卡要索回租借给中国99年的深水港。报道称取得斯里兰卡深水大港汉班托塔，是中国“一带一路”战略重要成就。现在斯国想要回去了！

报道引述新加坡《海峡时报》(The Strait Times)消息，斯里兰卡前总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）在位10年间取得中国的贷款，以推动在其家乡的各项工程建设。2017年，当时的总理维克雷梅辛格（Ranil Wickremesinghe）以很难偿还建设该项目所需的贷款为由，同意将港口出租给招商局港口控股有限公司（China Merchants Port Holdings Co.）领导的合资企业99年，以换取11亿美元的回报。新任总统拉贾帕克萨所带领的政党反对这项交易。

该报道说，斯里兰卡前中央银行总裁卡布拉拉尔（Ajith Nivard Cabraal）表示，希望中国能交还这个港口。他说：“理想的情况是回到现状。我们将按照我们最初同意的方式在适当时候归还贷款，而完全不会受到任何干扰。”

据该报道说，中国取得斯里兰卡南部深水大港并兴建基础建设，一方面是“一带一路”战略的指标性成就，另一方面也引起高度的国际关切与反作用力。首先，南亚最主要的大国印度便担心其地缘政治竞争对手会这个港口投入军事或战略用途。本案也引起其他国家担心中国的 “一带一路”战略会诱使穷国陷入债务陷阱。菲律宾等国也因此出现排斥“一带一路”倡议的声浪。

据该报道称，然而索回汉班托塔并非易事。印度新德里“国防研究与分析研究所”(the Institute for Defence Studies and Analyses )的研究员帕塔纳尼克(Smruti Pattanaik)认为，“这是一项主权协议，而且不太可能被大范围地废除或更改。”据他指出，“如果认为对拉贾帕克萨政权至关重要，中国人可能会重新考虑某些条款。”