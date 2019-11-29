柏林今宣布看紧高精尖技术投资审查 多防中国

德国计划对有意购买机器人和人工智能等高科技行业企业股份的非欧洲投资者进行审查，外界普遍认为此举是针对有政府背景的中国投资者。德国推出的文件要求，如果外国投资影响到国家安全利益，政府必须能够进行更严格地审查。

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据路透社报道说，德国将收紧投资关键行业的投资者审查，目标直指中国。路透社看到的一份文件中概述的这些措施，是德国经济部长阿尔特迈尔周五将宣布的新产业战略的一部分。虽然文件中没有提及中国，但德国和欧盟官员多次表示，他们希望与中国有一个公平的竞争环境，他们指责中国为保护本国企业，将外国企业挡在门外。

报道说，据路透社看到的文件指出，“经济部已经对一份相关法律进行了进一步修正，根据该项法律，我们将扩大审查的可能性，并对何为关键技术做出明确的定义。”该文件指出，“例如，如果外国投资影响到国家安全利益，政府必须能够进行更严格地审查。”

根据这项新规，人工智能、机器人、半导体、生物技术和量子技术等领域的投资者若所购股份达到或超过10%，则必须公开，并允许德国进行审查。以前，只有在关键基础设施方面的投资，如能源、水、电信和国防，才需进行审查。去年，政府将这些行业的投资门槛从25%降至10%。

报道说，德国出台上述举措之际，欧盟作为一个整体也在重新考虑其产业战略和与中国的关系，因中国国有企业在该地区一些关键领域的投资增加。据德国官员指出，2016年中国收购巴伐利亚机器人公司Kuka给他们敲响了警钟，突显出保护经济战略领域的必要性。

路透社说，中国国家电网在2018年试图收购电网运营商50Hertz的股份，也引起了德国人的关注。由于柏林方面未能找到另一家欧洲私人投资者来竞购，德国国有银行KfW介入，中国投资方入股该公司的计划落空。