澳曝悉尼冰柜女尸案 凶嫌或逃回中国

澳大利亚警方11月27日在新南威尔士州一间公寓的冰柜内发现了一具女尸， 公寓男主人罗昊陵（Haoling Andrew Luo，音译）在此前一天，带着两个小男孩离开澳大利亚，飞往中国。死者有可能是罗嫌妻子。罗昊陵据信在中国已经遭到警方讯问。中国与澳大利亚未来如何处理此案引起关心。

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据美国之音今天报道说，澳大利亚“冰柜藏尸案”嫌疑人已逃回中国。据新南威尔士州警官斯科特·库克（Scott Cook）说：“这名男子目前在中国接受当地警方的询问。”

新南威尔士州警方说，他们周三早晨接到报警电话后，强行进入了这间位于悉尼郊区平布尔 （Pymble）的公寓，发现了女子的尸体，犯罪现场令人震惊。

报道引据澳大利亚广播公司（ABC）消息，有邻居称曾在周日晚上听到这户人家传出尖叫声，以及扔家具的声音。警方目前正在调查女子的死因及确切身份，库克说，预计最早将在下周进行尸检。

该报道说，公寓内的女尸很可能是罗的妻子欧阳壬希（Renxi Ouyang，音译），两名男孩据信是他们的孩子。一位不愿透露姓名的人士告诉澳大利亚广播公司（ABC），罗曾就读于麦考瑞大学（Macquarie University），他在中国有一家餐厅，并会定期往返中澳两国。

据新南威尔士州警官库克还表示，这起案件的不同寻常之处在于它的跨国性质。警方目前尚不清楚作案动机，正在与中国公安部和中国驻澳大利亚领馆联系，以寻求帮助。