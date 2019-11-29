美国将借北约峰会与盟友探讨中国挑战 马克龙：中俄不是北约公敌

自华盛顿方面消息，美国将在下周二于伦敦举行为期两天的，庆祝北约成立70周年峰会上，与其北约盟友就“中国带来的威胁”加以讨论，包括中方在5G领域的控制地位等话题。

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路透社在周五援引一名美国官员的话说，美国政府将借此机会敦促其盟友采用可以被信任的（5G）网络供应商。该名官员表示，“这对于我们来说非常非常重要，总统将在峰会上重申这一态度”。尽管目前美中两国仍在为试图推动达成“第一阶段”经贸协议付出努力，需要双方的紧密合作，但华盛顿似乎对全球5G发展问题，特别是要求盟国不采取中国5G设备和服务的问题上没有让步的迹象。包括国务卿蓬佩奥等美方官员在过去于不同场合曾多次呼吁，欧洲盟友不要使用由中国电讯巨头华为提供的5G服务和设备，美方指认依照中国法律，中方企业必须与政府部门进行合作，从而对他国的安全问题造成威胁。美方还威胁，要不再与邀请华为介入发展本国5G网络的盟国进行情报分享。但来自美国当局的指控则遭到了中国官方和华为方面地坚决否认。

这名美方官员还告诉记者称，中国对北约构成挑战并试图削弱以规则为基础的国际秩序。该官员说，“中国正在积极地在全球范围内建立更强和更广泛的影响力，包括在北约负责的范围之内”。事实上，这已经不是美方官员第一次试图在北约的平台上表达出对中国影响力扩张的担心。蓬佩奥曾在月中于布鲁塞尔参加北约外长会议时，呼吁北约盟友“共同应对来自中国共产党的威胁”。他强调，冷战结束后，美国和盟国仍然面对来自专制政权的威胁，俄罗斯、中国、伊朗等国的价值观和美国完全不同。他指出，“当初北约成立时，没有考虑到来自中共的威胁，现在必须作出改变”。伊朗海军司令汗扎迪（Hüseyin Hanzadi）另在周三“海军日”时对外介绍称，近期将和俄罗斯以及中国海军在印度洋北部的阿曼海举行联合军演。他说，演习计划和方案上个月已经制定好。汗扎迪称，当前美国在地区没有对伊朗构成直接威胁，通过独自行动的势力企图制造不安全的氛围。但他强调：“如果美国人犯错，伊朗武装力量会给予一个强健地答复。”

值得一提的是，在特朗普上台后，北约对自身的定位及盟国间运转和合作的效率，也成为了近期引发多国领导人争议的关键问题。法国总统马克龙在周四会见了来访的北约秘书长斯托尔滕贝格时，依旧拒绝为其早先在接受英国《经济学人》杂志采访中提出的，“北约正在经历脑死亡”的言论道歉。他此言一出一语惊人，引发了多国的不同呼声。德国总理默克尔在当时向媒体谴责了马克龙的“激烈言论”，并称“那不是我对于北约合作的看法”。默克尔说，不认为应该用“如此以偏概全的评论”评价北约。她则强调，“即使面临问题我们也应该共同解决”，“北约对于我们的安全依然至关重要”。同样就这一争议话题，欧盟委员会待任主席冯德莱恩也指出，在她看来“北约是欧洲杰出的盾牌，是全球最强劲的防御联盟”。她说，“我认为从过去到最近几周发生的小颠簸为止，北约一直以来都是保护自由的杰出盾牌”。

而在其最新与斯托尔滕贝格的会面中，马克龙依旧坚持，他所谓“北约脑死亡”论对于该组织来说是“必要的警钟”。此外，他在发言中还提到了欧盟与俄、土之间的关系，《中导条约》破裂后欧洲的和平等问题。他表示“我们希望与俄罗斯进行清晰、有力、严肃的对话，毫不幼稚和自满。” 马克龙还希望，在下周举行的北约峰会上讨论关于西非萨赫勒地区的反恐问题，并认为北约盟国加强在该问题上的参与将会非常有益。他发言称：“欧盟真正的公敌不是俄罗斯或者中国，而应该是恐怖主义。” 马克龙称，不赞同北约的使命是将上述两国指认为该同盟的公敌。本周，两架法军直升机在马里北部打击武装分子时相撞，造成13名法军士兵死亡。目前，在萨赫勒地区法军已投入4500名士兵，尽管英国与美国提供了直升机、安全人员与情报方面的支持，但法国至今未能说服其他盟国做出更多的重大贡献。

斯托尔滕贝格则表示，北约的基础仍然稳固，并重申“欧洲团结不能代替大西洋两岸间的团结”。他还说，欧盟无法防卫欧洲，北约在欧洲军事防务方面仍然发挥着不可或缺的作用。他并谈到了北约的预算问题称，从2020年开始，美国将减少北约预算的财政投入，而德国将加大投入以填补预算缺口。另就美方所关心的华为问题，法国经济与财政部长下辖国务秘书潘尼尔-卢纳歇尔（ Agnes Pannier-Runacher）在本周称，虽然法国有审查所有设备制造商、并检查潜在安全威胁的权力，但法国不会跟随美国将华为从下一代5G网络中排除出去。默克尔也在近日参加德国议会辩论中提出，望欧洲各国就下一代5G移动网络达成共同路线。她此前也谈道，不会为个别供应商制定规范。