美国漫画蝙蝠侠手擎汽油弹像反送中引发爱国网人不满

美国DC漫画 (DC Comics) 日前公布最新蝙蝠侠漫画的封面，封面中可见蝙蝠侠手上似是拿着汽油弹，中国网友对此感到不满，他们觉得DC漫画是在支持香港反送中。中国网络呼吁抵制。DC漫画疑似屈服，删除问题图像，并也删除翻墙而至支持香港反送中的中国网络留言，反而被谴责此蝙蝠侠爱钱甚过爱正义。

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据联合新闻网今天报道说，美国DC漫画挺反送中? 蝙蝠侠也拿汽油弹，中国网友玻璃心要抵制。

该报道引述综合美国《综艺》(Variety)消息，DC漫画在社群网站抢先贴上12月11日才会推出的最新一期漫画“黑暗骑士归来：黄金之子”(暂译，Dark Knight Returns：The Golden Child)封面。但在图片中可见，蝙蝠侠手拿汽油弹，作势要向前投出，背后的文字还写上“未来属于年轻人”(The Future is Young)。

据该报道称，对于DC漫画公布此张图片，中国网友自然是无法忍受，纷纷翻墙至公布此张图片的推特和Instagram留言，质疑DC是在暗示什么？扬言要抵制DC作品。

该报道说，不少网友原涌入Instagram，留下支持香港反送中的言论，但DC漫画在发出图片不久后，删除该图和贴文，网友无法认同DC漫画删除的举动，直指比起正义，蝙蝠侠现在更爱钱？