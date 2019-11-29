胡锡进指中国考虑禁香港法案起草人入境 评论指无效

《香港人权与民主法》在美国生效后，中国警告，美国一旦落实，便会采取反制措施，但外交部拒绝披露具体内容或方向，而中国《环球时报》总编辑胡锡进则透露，中国正考虑将法案的起草人列入禁止入境名单。不过，香港评论认为，有关措施没有阻吓作用，更质疑中国是否有反制措施可用。

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胡锡进昨(28日)天在个人社交平台推特两度发帖谈香港人权法，指美国一旦作出制裁，相信中方会对付华盛顿在香港的代理人。他其后在没有引述消息来源的情况下，仿效特朗普签署法案的声明的口吻指出，「据我所知，出于对总统特朗普和美国人民的尊重，中国正考虑将《香港人权与民主法案》的起草人列入禁止入境名单，禁止他们进入中国内地、香港和澳门。」

在香港，自由党党魁钟国斌表示，未能评估中国会采取什么反制措施，但质疑胡锡进提及的反制措施的作用，他指出，法案起草人之一的共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio），从未踏足中国、香港和澳门，「(禁)制或唔(制)，他也不来，是否有效？」

至于法案另一起草人 - 共和党议员史密斯（Chris Smith）和支持者克鲁兹议员（Ted Cruz），当中，克鲁兹曾于上月访港，实地观察示威情况，并与多名民主派人士会面。《环时》社评当时已指出，克鲁兹应被列入禁止访港黑名单。

本身是政治研究员的时事评论员冯智政在电台节目和个人脸书上表示，中国让人对反制措施拭目以待，但人权法案第一个版本早在五年前已提出，加上近半年的热议，相信北京的中央政府应已设计好反制措施，若这几天也不出台，估计「就真系无(反制措施)」。

美国总统特朗普在当地时间27日签署《香港人权与民主法案》，使之成为美国法律，激起中国强烈反弹，外交部除了警告美国不要落实法案的措施，更扬言，一旦实施法案内容，便会作出反制措施，后果由美方自负。