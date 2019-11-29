被围13日的理大今午解封 警搜出超过四千枚自制汽油弹

围堵时间最长、涉及大学冲突被捕人数最多的香港理工大学，被警方围堵第13天后，今天中午把校园交回大学管理，然后解封，附近道路亦陆续重开。而警方和消防等部门人员在校方陪同下连续两日进入校园搜证，清理出大量危险品，包括4081枚汽油弹和586瓶化学物品，但未有发现示威者。领队的警务处助理处长周一鸣表示，乐见搜证过程和平进行，日后会继续积极跟进案件。

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理大接收校园后发表声明，表示会实时进行盘点和全面的环境及安全评估工作，但由于校园仍存在不安全因素，而且清理、盘点及修复工作需时，故校园仍需关闭，只限校方授权人士进入，直至另行通告为止。理大呼吁学校师生、职员及公众人士在此期间，不要进入理大校园。

在昨天，围堵理大近两星期的香港警方，首度进入校园，在超过四百名警员和消防员整日在校内各楼层和课室搜证后，检获大量自制危险品，而今天亦再搜出少量危险品，两天合计，共搜出4081枚汽油弹、1239樽卡式石油气罐及586樽化学物品，当中包括强酸、强碱及高腐蚀性物质；武器方面，警方搜出200支箭、12个用头盔改造的大型投掷器和一支气枪等。

警方高级警司李桂华指出，现场检获不少汽油弹原材料，例如白电油及车用电油，部分易燃品的燃点更低至36℃，当局须实时处理。

另外，消防处负责危险品和危害物质人员昨整日巡查后，发现有实验室被闯入，并检获超过550公升易燃液体、80公升有毒物质及20公升腐蚀性液体，但校内的危险品仓库未被打开。

与过往执行职务时不同，警方昨日安排传媒联合采访队采访整个过程，再交其他传媒使用。从联合采访队的图片可见，理大可说满目疮痍，不少设施遭破坏或涂污，闭路电视镜头被拆除，地上则散满制造汽油弹的物资和刀具等武器。在地下停车场，有44辆私家车被破坏，相信被盗取油缸汽油的车辆,车门刻有中文或英文的道歉字句。

持续近半年的反对修订逃犯条例运动，在三个星期前，在各大学发生激烈冲突，警方为夺回横跨口露港公路的「中大二号桥」的控制权，一天之内，向占领者发射二千多枚催泪弹，而在理工大学，警方单日发射的催泪弹不及中大，但围堵校园的时日则最长，由17日开始至今，共13天，而市民为救援被困理大内约千名示威者引发的冲突，亦导致多人被捕，多次冲突合计被捕人数相信是众大学近期冲突之冠，警方日前已将二百多人告上法庭。