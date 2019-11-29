达赖喇嘛：身体健康 谈转世为时过早

西藏精神领袖达赖喇嘛周五在第14届西藏宗教领袖会议闭幕时发表演说，提到几年前在美国对记者说自己身体健康内心喜悦，暗示目前谈转世“为时过早”。

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《中央社》援引藏人行政中央官方网站、西藏之声电台及《印度快报》报导，第14世达赖喇嘛周五在这场会议上演说了约70分钟，简短触及转世话题，但没透露何时公布转世计划。

达赖喇嘛在演说结束前说，会上已通过关于转世的决议，几年前在美国被记者问到转世问题，当时他摘下眼镜近看着对方说：“我看起来如何？讨论转世有急迫性吗？”这名记者摇头说没有。

达赖喇嘛说，他今年84岁，但身体健康，内心喜悦，这都拜自己修持利他的菩提心所赐，只要勤奋修行，甚至可生起把敌人视为亲人的信心，反之如果自私自利，就不会快乐。

第14届西藏宗教领袖27日起在印度达兰萨拉举行3天，宗教领袖和藏人行政中央官员等共117人参与。

藏人行政中央一名高层官员说，达赖喇嘛几年前说，会在84岁或90岁时宣布转世计划。过去只有第1世达赖喇嘛满84岁而转世，因此第14世达赖喇嘛也考虑可能在满84岁时考虑转世计划。

但这名官员说，“达赖喇嘛今天说自己健康良好，我们确信他（达赖喇嘛）将长寿，且将在90岁时宣布转世计划”。

藏人行政中央宗教部长尤拓克（Karma Gelek Yuthok）向日本共同社表示，“达赖喇嘛今天有关转世的谈话，表明离开始选择继任者还有很多时间”。

他说，尽管西藏宗教领袖会议是每3年举行一次的例行活动，但今年的会议比较特别，“达赖喇嘛年纪大了，因而有许多关于转世问题的推测和讨论”。

报道指，中共当局在西藏进行高压统治，消灭藏人传统，导致许多藏人自焚抗议，并多次对外宣称，只有中华人民共和国政府才能指定转世灵童，更警告印度政府，如果不承认北京当局指定的人，双边关系将受严重损害。

在担忧北京指定继任者下，达赖喇嘛曾多次表达终止转世的想法，引起许多藏人忧虑失去精神依靠。

在考量多数藏人想法后，达赖喇嘛2018年12月接受印度媒体专访时说，曾担心政治势力或既得利益者可能滥用转世制度获取个人的政治利益，一度考虑终结转世制度，但最终他决定交由西藏佛教各宗派高僧的委员会一起决定。