《追我吧》遭停 高以翔猝死高浓PM2.5疑加射一枪

台湾演员高以翔2019年11月27日在中国录制《追我吧》挑战极限体能节目不幸猝逝

加拿大籍台湾模特兼演员高以翔在中国录制综艺节目的过程中，27日突发心脏麻痹不幸离世。有舆论指出，中国的大气污染有可能对他的死产生了影响。随着高以翔死亡消息的传开，事件的影响不断扩大，涉事电视台已经决定停播该节目。

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据朝鲜日报今天报道说，台湾演员在华死亡，错于糟糕的空气？

报道引据香港《南华早报》28日消息称，高以翔前一天参与录制中国浙江卫视的生存式综艺节目《追我吧》，在中国南方城市宁波地区拍摄市中心追逐战的场面时，突然失去意识倒地，最终不幸离世。据《追我吧》节目方通过官微发表声明称：“高以翔跑时突然减速倒地，节目现场医护人员第一时间展开救治，并紧急将其送往医院。医院最终宣布高以翔心源性猝死。”

微博上网友纷纷指责，节目要求出演者抓着绳子攀爬70层楼高的建筑物，节目内容挑战出演者体力极限，而且既然挑战内容如此危险，却没有做好应急医疗准备等。

该报道说，台湾某媒体援引专业医生的意见报道称：“高以翔的死亡很可能是受到了恶劣的空气、寒冷的天气以及剧烈运动所带来的影响。”台湾医生隋彭（音）在接受《台湾新闻》采访时，谈及年仅35岁的高以翔突发心脏麻痹死亡一事称：“有必要找一下空气质量和气温的原因。”高以翔晕倒时，拍摄地的空气质量PM2.5浓度超过100，这样的情况持续了几个小时，而且当天的气温也降至摄氏10度以下。

据该医生指出：“冷空气和空气污染相结合，可能会给心肺功能造成负担”，“年轻人的正常心血管在这种情况下也有可能受到威胁。如果再加上睡眠不足，危险还会进一步提高。”

报道称，高以翔生于台湾，曾担任路易•威登专属模特，后通过出演好莱坞电影和中国电视剧提高认知度。此外，随着高以翔死亡消息的传开，事件的影响不断扩大，涉事电视台已经决定停播该节目。