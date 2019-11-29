郑文杰指控央视英国分台播放在中国被迫认罪画面

英国驻香港领事馆前雇员郑文杰向英国通讯管理局（Ofcom）投诉中国国际电视台，称该电视台在英国播放了他“被迫”认罪的录像。英国通讯管理局称，"我们收到了有关中国国际电视台节目的投诉，正在优先评估该节目。"

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据英国广播公司今天报道说，英国领馆前雇员郑文杰向英国监管机构投诉中国央视，电视认罪“并非自愿”。郑文杰称曾遭到中国“国保”虐待。

郑文杰是香港公民，曾为英国政府工作了近两年。他于今年八月在中国大陆被拘留15天。

该报道说，中国国际电视台CGTN在英国播放了他的供认视频，以证明他被控犯罪。该中国国际电视台CGTN频道是中国官方喉舌中央电视台的国际分支机构，通过英国各大媒体平台上播出，其中包括英国天空电视台（Sky）。

郑文杰否认该指控，称他被迫招供嫖娼行为，并称中国警方实际上是在审问他有关英国在香港民主抗议中的角色。郑文杰说，他被单独关押在一个秘密地点，并遭受酷刑，认罪视频是在此之后所录。

据该报道称，该视频于11月21日播出，试图告诉观众，郑文杰“已经承认违反法律”。

郑文杰还告诉BBC，他被指控煽动香港的政治动荡。

据该报道说，郑文杰目前的行踪一直保密，他指控中国国际电视台违反了英国通讯管理局有关隐私、犯罪与无序、公正等方面的规定。

报道称，英国通讯管理局相关规定称：“广播（电视）机构必须避免在节目中对个人或组织给予不公正或不公平对待。”另一节称：“除非必要，否则不应使陷入困境中的人承受参加节目或进行采访的压力。”

郑文杰在投诉中说：“我那时非常痛苦，录影并非自愿。”他还说，“没有人以任何方式询问我有关此新闻制作或播出的情况。该报道由警方制作，CGTN发布，以向我施加压力，而事前并未与我联系。”

英国通讯管理局告诉BBC："我们收到了有关中国国际电视台节目的投诉，正在优先评估该节目。"英国通讯管理局9月曾表示，正在调查中国国际电视台对香港示威的报道是否违反了公正规则。今年5月，该机构对中国国际电视台播出一位英国调查员“电视认罪”一事展开调查。

该报道说，2011年，伊朗国家广播公司的英文媒体Press TV因在其“新闻周刊”中采访被监禁的人权倡导者巴哈里（Maziar Bahari），而被罚款10万英镑。该台在2012年因违反频道的编辑管控，触犯了几条广播许可规则，因而被撤销英国相关牌照。