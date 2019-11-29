韩国瑜批假民调迷惑人心呼吁支持者即起一律拒答

受香港反送中运动影响，九月开始，台湾总统候选人蔡英文的民调支持度节节攀高，最近王立强事件，更在各种民调中拉大了蔡英文和韩国瑜的距离。韩国瑜昨天表示，有太多机构，利用假民调迷惑人心，他公开呼吁支持者，即日起接到民调电话，一律拒绝回答，一律说不知道，让台湾所有假民调单位，测不到真实的答案，明年一月十一日让民进党知道什么是真民调。

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据了解，针对各种夸张的民调数字，韩国瑜早就准备反击。昨天又有台湾媒体公布新民调，韩国瑜落后蔡英文的差距竟高达30个百分点，韩营直呼「夸张」，因此韩国瑜昨晚呼吁支持者拒答民调。

韩国瑜说，他参选高雄市长时，「一百次民调就输了一百次，但最后大胜十五万票」，就是因为「假民调」太多，现在也是一样。

他说，太多有心人和机构，利用假民调迷惑人心，打击他的支持者，也有很多人怕被政治报复而不敢表态，台湾现在的民调已经无法测出真实民意，成为民主国家的笑话。因此他呼吁支持者，接到民调电话，一律拒绝回答。

民进党人士指出，以目前各家民调来看，支持者对于韩国瑜的不表态率偏高，虽然蔡英文民调长期领先，但党内也很忧心两人的实际差距，并不像民调所呈现的这么大；如今韩国瑜呼吁支持者不要对任何民调表态，未来可能会更增添民调的不可预测性，民进党也只能呼吁支持者出门投票，不要被民调数字影响，因为民调数字不可靠，选票投入票匦才是真的。

民进党人士透露，以目前民进党内部民调来看，蔡英文支持度胜过韩国瑜约十个百分点以上，但地方党部与党中央的数字略有不同，党内也不敢掉以轻心。

据了解，韩国瑜民调虽冷，但地方造势场合，没有动员就场场爆满，因此民进党，也不敢轻敌。

台湾媒体分析指出，如果全信民调，这场大选恐怕只剩篮球比赛的「垃圾时间」。但韩阵营内部民调显示，韩国瑜目前的民调并没有落后到无法追赶，差距在百分之五到百分之十。

台湾有学者认为，韩国瑜呼吁对民调拒答，不只让他自己未来面对类似问题时，有了合理解释，更重要的是，对「韩粉」会起安定效果，能发挥稳固士气的作用；但也有学者认为，以现今的民调技术，拒答对民调结果起不了太大作用。