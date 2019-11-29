香港人权法案:如何制裁特朗普 中国专家提挥舞朝鲜伊朗与贸易战停谈大棒

美国总统特朗普不顾北京警告签署“香港人权与民主法案”，引起中国激烈反弹，中国外交部说反制措施早晚会来，并促美方不得实施该法，以免影响中美关系和两国在重要领域的合作。究竟中国如何反制美国，引发广泛关注。中国官方专家警告反制打击要狠，并建议动用朝鲜伊朗以及停谈贸易大棒。北京究竟将如何反制美方，至今仍不明朗。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，反制美国，北京学者指对付川普手段得够硬。

美国总统特朗普签署“香港人权与民主法案”后，中国谴责美方干涉内政，并扬言反制。北京学者时殷弘认为，对付川普，反制手段必须够强硬，例如停止贸易谈判，才会有效果。

据中国人民大学国际关系学院美国研究中心主任时殷弘表示，在中美两国政府都宣称贸易谈判进展较大、“第一阶段贸易协议”近在眼前之际，特朗普却于27日签署了“对中国和中国香港都危害巨大的法案”。

这位美国问题专家接受中央社访问时分析，特朗普的作法证明，“如果（中方）希望在贸易谈判中积极有为、多做让步，就可能牵制特朗普对香港问题的恶劣干预，那就是期待一种无效的方略见效”。据时殷弘说，不仅如此，中方这种作法可能反而让川普进一步相信中国渴望贸易协议，而他就可以“鱼与熊掌兼得”。

该报道说，特朗普27日正式签署“香港人权与民主法案”与“禁止商业出口涵盖军用品给香港警方法案”，对香港民主抗争表达支持。前者授权美国政府制裁侵犯香港人权的中港官员，后者明令禁止向港府出售美制催泪瓦斯、橡胶子弹或其他群众控制装备。

中国外交部副部长乐玉成昨天召见美国驻中国大使布兰斯塔德（Terry Branstad）表达不满，敦促美方“纠正错误、改弦更张，不得将该法案付诸实施”；外交部也声明扬言坚决反制。

报道称，但是北京究竟将如何反制美方，至今仍不明朗。面对香港法案是否会影响贸易磋商的问题，外交部发言人耿爽昨天在例行记者会依旧未直接回答，仅强调“中方强烈敦促美方不得实施该法，以免影响中美关系和两国在重要领域的合作”。

美国纽约时报今天分析，北京真正担心的是经济，为了贸易谈判，中方难与华府撕破脸，因此反击选择有限。对此，时殷弘认为，中国政府反击的手段包括在北韩和伊朗问题上停止与美方合作，甚至喊停贸易谈判，让特朗普去面对股市大跌等巨大民间压力，才是对付他的有效办法。