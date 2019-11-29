2020: 中国经济增长瞄5.9%

中国社科院世界经济与政治研究所研究员张明认为，2020年中国经济下行压力仍存，但幅度有限，预计实际GDP同比增速将小幅放缓至5.9%。该专家认为，全球经济政治不确定并非完全消退，2020年美国大选及其外溢效应或是不确定性的主要来源。

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据路透社今天报道说，专家指中国经济增速明年料放缓至5.9%，并建议财政和货币政策继续偏宽松调节。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员张明认为，2020年中国经济预计实际GDP同比增速将小幅放缓至5.9%。他周五在一篇文章中指出，明年中国国内货币与财政将继续宽松发挥逆周期调节作用。在全球经济普遍回落、各国开启降息潮，以及中国经济延续下行、就业压力增大的情况下，货币政策中长期偏宽松的趋势不变。

据张明说，“2020年货币政策的重心将更加偏向稳增长，降准、OMO操作利率以及MLF利率下调都值得期待。”张明称，“金融监管料将以稳为主，巩固过去成果，增量不会强化。”

至于财政政策仍将继续落实落细减税降费政策，中央财政让利地方试点有望扩大，地方政府专项债资金使用效率提高、规模提升并将前置发力稳增长，老旧小区改造在全国范围内有望加快推进。而房地产市场在严调控下继续降温，长效调控机制建设稳步推进，不同城市房价分化加剧：一二线相对稳定，三四线继续下行。不过，针对大型房企的融资工具产品风险较低。

在国内大类资产配置上，上半年利率债将保持震荡态势，CPI增速的高企会制约收益率的下行，疲弱的经济又会制约收益率的上行。等到2020年春节之后、CPI增速冲高回落之时，预计将在二季度至三季度，货币政策的空间将会打开，其宽松的力度和节奏都将加快，从而利好股债。

展望全球，张明认为，2020年随着美国经济投资出口双弱带动劳动力市场与消费转弱，美国经济会延续下行趋势，非美经济体则有望延续弱势，“美强欧弱”格局将转为“美欧双弱”，全球经济将同步下行。不过美国经济回落程度仍存在不确定性，料难以失速下行。

报道引述张明认为，全球经济政治不确定并非完全消退，2020年美国大选及其外溢效应或是不确定性的主要来源。