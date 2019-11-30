中国布局力推外贸新转型

中国显示加大对外贸重视。作为中国“六稳”重要内容的稳外贸，因受到贸易摩擦的最直接影响，成为当下迫切需要增强韧性的重要领域。最新出台的推进贸易高质量发展指导意见，对中国外贸的转型给出具体方向：优化贸易结构、促进贸易平衡、发展服务贸易、扩展贸易伙伴朋友圈，多元化发展将成中国外贸增强竞争力的重要要求。

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据路透社报道说，中国多管齐下布局贸易高质量，力推多元化转型应对外部不确定。

该报道说，尽管不能将中国外贸形势完全取决于中美经贸局势的发展，但不可否认，美国一直是中国的最重要外贸伙伴，随着中美贸易争端的持续演进，负面影响正逐渐显现，加之全球经济增长减缓、需求持续减弱，中国正力求以增强自身竞争力稳外贸。

报道称，新华社周四稍晚授权发布中国国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见，提出到2022年贸易结构更加优化，贸易效益显着提升，贸易实力进一步增强，建立贸易高质量发展的指标、政策、统计、绩效评价体系的目标。要做强一般贸易，提升加工贸易，发展其他贸易。

去年以来，中国连续五次降低进口关税，逐渐接近发达国家水平，官方也多次在公开场合表示进一步降低关税水平以扩大市场开放。此次指导意见就此再次提及，将降关税进一步提上日程。

中国国家外汇管理局周五公布，10月服务贸易逆差179亿美元，逆差额较上月的219亿美元缩窄18.3%；当月货物与服贸顺差286亿美元，较上月的248亿美元增长15.3%。

路透社说，中国国家主席习近平在第二届中国国际进口博览会开幕式上表示，经济全球化是历史潮流，建议共建开放合作的世界经济，各国经济融合是大势所趋；中国将更加重视进口的作用，进一步降低关税和制度性成本，培育一批进口贸易促进创新示范区，扩大对各国高质量产品和服务的进口。

虽然中美经贸局势扑朔迷离，但近期的中国外贸数据持续显示，中国与东盟、“一带一路”国家的出口增速均持续增长，结合近年来正在力推中的10+3及区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判、中日韩自贸协定、中欧自贸协定等来看，中国正在着力扩大外贸伙伴的朋友圈。

报道引述指导意见称，要优化国际市场布局。继续深耕发达经济体等传统市场；着力深化与共建“一带一路”国家的贸易合作，拓展亚洲、非洲、拉美等市场；逐步提高自贸伙伴、新兴市场和发展中国家在我国对外贸易中的占比，扩大与周边国家贸易规模。

周四至周五（11月28-29日），中日韩自贸区第十六轮谈判首席谈判代表会议在韩国首尔举行。中国商务部最新发布消息称，三方围绕货物贸易、服务贸易、投资和规则等重要议题深入交换了意见，取得积极进展。三方在共同参与的“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）基础上，就进一步提升贸易投资自由化便利化水平、打造“RCEP+”的自贸协定深入交换了意见，并就下一步工作安排达成积极共识。

该报道说，历时多年、马拉松式的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判在本月初迎来重大突破，并有望于明年签署。促成多边机制的自由贸易协定，不仅为贸易摩擦起伏不定的外贸大环境带来一丝正能量，对中国而言，更是为官方频频提及的“外贸多元化发展”注入拓展空间，以推动更大范围的贸易投资合作。

中国商务部新闻发言人高峰此前表示，RCEP谈判是各成员方主动推动各自和区域经济发展，不是应对外部环境变化的权宜之计；必将激发各成员间经贸合作的潜力，增强地区经济发展的动力。