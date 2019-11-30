中国打黑除恶专项斗争收兵 报捷破埋尸案与摘四大家族保护伞

中国全国扫黑办11月29日在北京召开扫黑除恶专项斗争中央督导组“回头看”汇报会。中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新公布了两条新消息，一是埋尸国道17年 61人落网，再就是打掉哈尔滨四大家族保护伞。

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据联合早报今天报道说，又一“埋尸案”公布：埋尸国道17年，61人落网。

该报道说，中国湖南新晃“操场埋尸案”彻底查清后，中国打黑除恶专项斗争协调小组办公室29日公布了又一起发生在青海的“109国道埋尸案”，该案已有61人被抓。据《北京日报》微信公号“长安街知事”报道，全国扫黑办11月29日在北京召开扫黑除恶专项斗争中央督导组“回头看”汇报会。中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新公布了两条新消息。

报道称，哈尔滨呼兰案“保护伞”已达30人。呼兰区于、杨、王、董“四大家族”长期垄断当地供暖和房地产等多个领域，涉案资产近200亿元（人民币，下同，38.99亿新币），中央第14督导组四下呼兰，打掉包括区委书记、区长在内的14名“保护伞”，“回头看”期间又挖出16名“保护伞”。

据报道，陈一新公布的第二条消息，就是青海的“109国道日月山埋尸案”。西宁马成涉黑组织2002年绑架杀害马生珍，并埋尸于109国道日月山附近。在中央第18督导组“回头看”推动下，该案成功破获，受害人尸骸已经起获，并抓获犯罪嫌疑人61名。

长安街知事注意到，该案发生在17年前，受害者名为马生珍，元凶马成绰号“牙板”，已于今年6月被缉拿归案。青海警方今年6月发布公告，征集马成犯罪团伙违法犯罪线索。经过省公安厅指定管辖，海南州公安局、共和县公安局组成联合专案组，一举抓获了以马成为首的十余人。

警方披露，该团伙在西宁及湟中、互助等地网罗社会闲散人员，长期从事寻衅滋事、敲诈勒索、故意伤害、抢劫、绑架、非法拘禁等多项违法犯罪活动，严重扰乱了正常社会秩序。待到11月，警方再次征集线索时，马成案已由中国公安部督办，且被抓获的犯罪嫌疑人达到60余名，所涉违法犯罪活动除已经公布的，还新添了强迫交易、开设赌场等。该媒体梳理警方公布的18名骨干成员信息，发现他们多数为湟中县大才乡人，且其中12人与马成是同村，可谓又一个以宗族为纽带的涉黑组织。

据报道说，公开资料显示，日月山坐落在西宁市湟源县西南，属祁连山脉，是进入青藏高原的必经之地。109国道之青藏公路通过的日月山口为海拔3520米，是青海湖东部的天然水坝。