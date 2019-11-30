中国艾滋病患者增多 老年多患染引惊讶

世界艾滋病日前夕，中国显示关注艾滋病在中国状况，并公布艾滋病数据。中央社根据中国官方调查报告，中国存活的爱滋感染者有95.8万人。中国疾控中心资料显示，60岁及以上老年男性感染者呈上升趋势。

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据中央社今天报道，中国现存爱滋感染者95.8万人，老年男性增加快。根据官方调查报告，中国存活的爱滋感染者有95.8万人。中国疾控中心资料显示，60岁及以上老年男性感染者呈上升趋势。央视客户端也报道，中国国家卫生健康委员会今天发布，截至2019年10月底，全国报告存活爱滋感染者95.8万，整体疫情持续处于低流行水准。

该报道说，今年前10月新发现的爱滋感染者有13.1万名。性传播是主要传播途径，前10月的新感染者中，异性性传播占73.7%，男性同性性传播占23.0%。报道引述澎湃新闻，中国疾控中心资料显示，60岁及以上老年男性感染者呈上升趋势，而在上海同样呈现这一趋势。上海今年报告60岁及以上老年感染者224例，较去年同期上升30.2%，其中男性占84.3%。78%为异性传播。

据上海市疾控中心爱滋病性病防治科主任庄鸣华分析，之所以有越来越多的老人感染爱滋病毒，一方面是由于老龄化人口增多，一方面由于老人退休后心理和生理需求在加强，社会交流活动也变得丰富，但同时老年人对爱滋病的防治知识却很缺乏。

据庄鸣华说，当前宣传防控爱滋的重点人群已经从吸毒者、性从业者等高危人群，向普通市民转移和延伸，关注的重点场所也从以往的发廊、三温暖会所、酒吧、歌舞厅等转移延伸到公园和社区等。

报道指出，此外，青年族群感染爱滋的情况也始终受到关注，其发病数量维持在较高水准，尤其是15-24岁年龄段的发病人群并未减少，每年报告人数大约为300多例，占15%左右。