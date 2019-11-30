习近平主持政治局会议聚焦基层党建与人事

中共中央政治局每月召开一次会议，11月的例会昨天召开，由中共总书记，国家主席习近平主持。中国官方媒体透露会议内容，聚焦中共基层党建。中央社说有港媒分析，这次会议除前述内容外，也可能讨论地方领导人事布局。

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据中央社今天报道说，习近平主持政治局会议，传讨论地方人事布局。报道引述中国官媒新华社消息，中共中央政治局29日召开每月一次的例会，内容聚焦中共基层党建，由中共中央总书记习近平主持。有港媒分析，这次会议除前述内容外，也可能讨论地方领导人事布局。

据报道说，这次会中所谈的党建主要针对“党和国家机关”，以及“国有企业”，并审议与基层组织工作相关的“中国共产党党和国家机关基层组织工作条例”及“中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）”。

据会议中提到，要“严格党员教育管理”，“加强党务干部，特别是基层党组织书记的教育培训”，并要求机关党组（党委）“加强对本单位党的建设的领导”，“主要负责同志要履行第一责任人责任，带动班子其他成员落实好‘一岗双责’ ”。报道解释，所谓的“一岗双责”，指的是一个单位的领导干部，应对其单位的“业务工作”和“党风廉政建设”负双重责任。

此外，会议也针对国有企业，提出要“切实加强党对国有企业的全面领导”，“把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位”。

该报道说，这次中共中央政治局会议聚焦基层组织工作，香港01分析认为，除发布上述两项条例外，中共也可能正为布局地方人事进行研究。

盘点中共地方人事现况，1954年出生的现任地方党政大员多将年满65岁退休卸任。而目前地方政党大员中，不乏已届龄或超龄者。其中包含山西省委书记骆惠宁、辽宁省委书记陈求发、贵州省委书记孙志刚、云南省委书记陈豪，以及广西自治区主席陈武、新疆自治区主席雪克来提•扎克尔等6名，加上悬缺中的河南省长一职，推断地方政府近期将会有7大空缺。

据分析认为，目前“照章办事、到站下车”的规矩仍是主流，除非情况特殊，否则不存在届龄不退的情况。因此，2019年冬至2020年可能将是中共人事调整高潮。报道引述分析表示，由于党委书记以原地升迁为主流，因此这次中共地方人事的7大空缺，最受关注的群体莫过于现任地方党委专职副书记，是否会出现一群人“鱼跃龙门”，挤身正部级行列。