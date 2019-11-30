加拿大华裔前议员自揭曾在上海机场被不当拘留遣返

加拿大不列颠哥伦比亚省华裔前议员李灿明近日向加媒环球电视透露称，自己在四年前与太太入境中国上海度假时，被在当地机场拘留8小时，期间工作人员没收和搜查了他的公务电话，并以“危害国家安全”为由取消了他的签证，命令他直接飞回加拿大。

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李灿明是一位来自加拿大不列颠哥伦比亚省的资深华裔议员，他从2001年起当选不列颠哥伦比亚省议员，直到2017年，是所在选区第一位华裔省议员。在接受采访时，李灿明表示，之所以在被拘留4年后才决定打破沉默，说出这个故事，是因为他不想破坏中加关系。他告诉记者，“我原本打算从上海返回温哥华后就公开这件事，但考虑到此事可能对中加关系造成的损害，我还是决定暂时保持沉默。”李灿明说，他当时任不列颠哥伦比亚省的副议长，如果在那个时候召开记者招待会，会导致许多问题，“毕竟那个时候中加之间还是很友好的。”

就具体事件，李灿明介绍称，2015年年底，为了庆祝结婚30周年，他和妻子决定去上海旅行。“我完全没有预料到接下来的事，”李灿明说，他们刚刚抵达上海，就被迫与妻子分开。他被关在一间屋子里，有两名官员拿走了他的个人手机和政府公务手机，并要求他提供手机密码。李灿明认为，拘留他的中国官员不仅对接触到加拿大政府的机密信息很感兴趣，也想知道他作为加拿大华人社区领袖的个人活动。他说，“我最终给了他们密码，他们看了我的各种邮件，包括省立法会议的账户邮件，我在一边等待。有时会有一个人监视我，有时就放我一个人坐在那里，整整8个小时，连去洗手间都有2个人陪着。”

虽然这些官员最终没有对李灿明提出具体的指控，但他们称，李灿明的所作所为“危害了中国的国家安全”。被拘留期间，李灿明要求与加拿大驻上海总领事馆和加拿大大使交谈，但遭到拒绝。最终，官员归还了李灿明的手机，并要求他和他的家人立即离开中国。李灿明随后提问，是否可以改飞香港，因为上海行只是他们夫妇此行的第一站，但被告知只能返回温哥华。李提出，他公开支持台湾独立和香港民主，相信因此惹怒了中国政府。他又说，“每年都会在中国驻温哥华领事馆前参加‘六四’烛光活动，曾多次收到中国使领馆人员警告，包括2017年时任中国驻温哥华总领事刘菲叫他不应该参加‘六四’纪念活动”。到2018年底，中国拘捕加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）一事，李灿明称，“其感同身受，认为是时候发声”。

李灿明又说，年初曾经向当时的中国驻加大使卢沙野、加国前外长弗里兰德、前司法部长威尔森- 雷布尔德及总理特鲁多写信，讲述自己的经历，但都未获回覆。直到本周三，采访他的环球新闻向中国驻温哥华领事馆，转发了一封李的投诉信并询问缘由的第二天，特鲁多办公室给他发了一封电邮，表示已收到来信。中国驻温哥华领事馆也没有就此事做出正面回应，仅称当时的总领事刘菲已经离职。同样就这一报道，不列颠哥伦比亚省司法部长伊比（David Eby）回应称，这是一件“令人担忧和不安”的事情，指对加中关系有国际性影响，要求加国联邦政府进行调查。