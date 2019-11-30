加拿大议会或也推香港人权法

美国通过「香港人权及民主」法案，挺香港民主人士特地到加拿大首都渥太华拜访参众议员，多位参众议员都表示将在新一届国会中提案举行香港听证会，并落实《马格尼茨基法案》来制裁中国和香港违反人权的官员。中国新任驻加拿大大使丛培武日前警告渥太华，「如果效仿美国立法而企图制裁香港官员，将对中加关系造成伤害，坚决反对外国干涉中国事务。」

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据自由亚洲报道，加拿大数十位参众议员挺香港，计划提案举行听证会和立法。

维护香港民主的组织「香港监察」(Hong Kong Watch)共同发起人卡尔弗利（Aileen Calverley）丶香港大专学界国际事务代表团（HKIAD）发言人邵岚 (Joey Siu)和香港新文化协会(NHKC)创始成员李珍妮(Jane Lee)这两天正在加拿大渥太华访问，三人参加由众议员加纳．吉努斯(Garnett Genuis)和赵锦荣(Kenny Chiu)主持的「香港处在关键时刻」(Hong Kong at a Critical Time)的活动，与会的参众议员和幕僚来自加拿大三大政党等共六十人，据该报道说，大家对香港当前的情况都深为关注。

报道称，邵岚目前是香港城市大学学生会副主席，她对出席的加拿大参众议员表示，香港人为争取自由丶自治和民主而付出了巨大的代价，数千人被捕，生命受到迫害，迫切需要国际社会的支持。「香港监察」总部在英国伦敦，卡尔弗利（Aileen Calverley）是加拿大代表，她呼吁加拿大参众议院就香港的示威抗议活动举行听证会并落实《马格尼茨基法案》。

报道说，众议员加纳．吉努斯说，加拿大和香港有深厚的关系，人权民主自由本是加拿大核心价值，因此愿意在国会中支持香港。“我会支持针对香港问题举行听证会，也支持使用《马格尼茨基法案》的制裁手段，透过听证会可以得到更多证据，让公众了解香港真实情况。”加纳．吉努斯说，总理特鲁多对中国问题的立场不够强硬，让加拿大吃了许多亏，如今新一届国会，特鲁多政府仅是少数执政，所以反对党有更大话语权。“少数政府的状况下，反对党有更多力量，可以迫使政府拿出行动，毕竟加拿大已经通过《马格尼茨基法案》，只是需要用於针对那些违反人权的香港和中国官员。”

报道引述加拿大公民协进会会长董达成说，这不是过分的要求，香港人只是维护自己本来拥有的权利。“这只是要确保北京曾对香港做过的承诺依然不变，特别是民主和人权，香港人民要求的五大诉求非常合情合理，但我们却看到过去五年来中国控制压迫不断，摧毁一国两制的承诺。”

自由亚洲说，加拿大早已通过《马格尼茨基法案》，允许加拿大对世界各地侵犯人权的人实施资产冻结和旅行禁令，之前曾对俄罗斯和伊朗都使用过此法来制裁。

报道指，中国新任驻加拿大大使丛培武日前警告渥太华，「如果效仿美国立法而企图制裁香港官员，将对中加关系造成伤害，坚决反对外国干涉中国事务。」