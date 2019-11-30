因二姐过世薄熙来有传近况

中国网络报道中国国务院原副总理、原中共中央顾问委员会常务副主任薄一波次女、薄熙来姊姊、73岁薄洁莹(1946年出生)因病于2019年11月24日辞世消息。报道涉及透露薄熙来狱中服刑新况。虽有传闻指狱中啃馍流泪，但港媒透露薄熙来狱中待遇不错，可练习书法与种菜。

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据世界日报稍早报道说，薄熙来二姊，73岁薄洁莹病逝。消息称，中国国务院原副总理、原中共中央顾问委员会常务副主任薄一波次女、薄熙来姊姊、73岁薄洁莹因病于2019年11月24日辞世。

报道引据《新产经》杂志社旗下公号“大白新闻”消息，薄洁莹毕业于中国医科大学。1980年代在美国取得生物化学博士学位，曾担任卫生部国际交流与合作中心副理事长。

报道介绍薄一波有四子三女，其中除了长女薄熙莹外，其余皆为第二任妻子胡明所生。他们分别是长子薄熙永，二子薄熙来，三子薄熙成，四子薄熙宁；次女薄洁莹，小女薄小莹。

报道透露薄熙来消息说，薄熙来2012年因王立军事件落马，现正在秦城监狱服刑。2017年传出罹患肝癌，曾有狱警爆料亲眼看到薄一边啃馍，一边流泪，但2019年港媒披露薄的囚徒生活，声称他可以练书法、种菜。