央视孔琳琳袭击罪成 判赔款2115英镑

曾引发外交风波的中央电视台驻英记者孔琳琳在保守党座谈会上掌掴香港留学生事件，孔琳琳被英国法院裁定袭击罪名成立，判处12个月内再犯将被判刑的有条件释放，实时须向受害人赔偿2115英镑。孔琳琳决定上诉。

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49岁的孔琳琳，是央视子公司中国国际电视台（CGTN）的驻伦敦记者，去年9月底在伯明翰出席保守党一个有关香港自由和法治的座谈会时，在台下指骂现场的泛民主派讲者「反华」、「汉奸」，她被请离场时掌掴担任义工的廖姓(Enoch Lieu)香港留学生，遭警方拘捕，并控以普通袭击，获准保释候查。

伯明翰地方法院在当地时间29日作出裁决，根据英国传媒报道，法官库雷西（Shamim Qureshi）指出，被告掌掴受害人刘先生，显然构成刑事袭击，至于被告后来推开刘的手臂，则不构成犯罪。

他续称，孔琳琳掌掴力道甚大，以至一名坐在距离争执者八个座位之外的与会者也听到掌掴的声音。他认为，这反映被告在争执中失去了当记者的冷静专业精神，反而成了一名情绪失控的质问者。

代表孔琳琳的御用大律师即场表示上诉。

孔琳琳掌掴事件曾引发外交风波，中国驻英大使馆在她被捕后表示强烈不满，批评座谈会是为反华分裂势力张目；央视亦发出声明，指孔琳琳提问发言表达观点，却遭到阻挠甚至人身侵犯，表示强烈抗议。当局其后于同年11月指因证据不足而撤销控罪，引发争议；当局后来再次提出检控，孔琳琳在庭审时缺席聆讯。

出席涉事座谈会的讲者分别是曾被拒入境香港的英国保守党人权委员会副主席罗哲斯、民主党创党主席李柱铭、占中发起人之一的香港大学法律系副教授戴耀廷以及香港众志前主席罗冠聪等。