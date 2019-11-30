广东茂名火葬场案 民众不满扣反送中 现茂独村独词

中国广东茂名化州市民众28日上街抗议兴建火葬场，遭警方以催泪弹镇压，当地政府29日急踩刹车，决定停止建设，并进一步征求民众意见。但中国网友讨论这件事时，不停从正反两面扣连反送中示威，网管官方及时删除相关扣联反送中议论。

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据中央社今天报道说，广东火葬场惹议停建，示威舆论猛cue香港反送中。中国网友讨论广东茂名化州市民众抗议兴建火葬场遭警方以催泪弹镇压时，不停从正反两面扣连香港反送中示威。

该报道说，这件事源于化州市政府先前多次在官网上公告要兴盖“化州市人文生态园建设项目”，却在11月27日的公告多加了“含殡仪馆”4个字，变成“化州市人文生态园建设项目（含殡仪馆）”，因而激起民愤。警民冲突遂于28日上演，民众上街示威时，与公安推撞，又以砖头扔向装甲车，甚至有警车被众人推翻的影片在网络上流传。

据报道称，当地民众则在微博指控，警方滥捕乱打人，甚至发射催泪弹、出动水炮车，相关照片一样从微博上不断流出，但陆续遭到“和谐”。激起民愤后，当地政府踩刹车，根据脸书（Facebook）帐号有线中国组指出，化州市政府29日发出公告，指项目存在不同意见，经政府研究，要进一步征求民众意见，所以决定停止项目建设。

但有村民认为，民众间流传政府文件，相信是真确无误，但由于欠缺文件编号，担心是政府缓兵之计，现时会静观其变。示威内容虽然屡屡在微博上遭砍，但从还没被删除的讨论串中可以发现，这件事意外激发中国民众对于香港“反送中”的讨论与联想。

报道指，例如有人就比照“港独”的指控，称这些示威者是“茂独”、“村独”，也有人问，“现在你们理解某个国际城市的行为了吗？”暗指香港“反送中”示威。还有民众柯南上身猜想，“前一天告诉你建生态公园，后一天变成火葬场你接受吗？我倒是好奇最近新建这么多火葬场是烧谁了，最近有这么多死人吗？”