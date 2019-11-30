悉尼杀妻藏尸冰柜 嫌凶或四川落网

澳大利亚悉尼发生骇人听闻的杀妻冰柜藏尸案！当地警方证实，已归化澳籍的36岁华裔男子罗浩凌（Haoling Luo，音译），涉嫌杀妻后将尸体藏在寓所冰柜内，随后携同两名幼子离开澳洲，返回中国四川。苹果日报今天报道称，据悉四川警察已将他拘捕，并展开调查。

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据苹果日报今天说，冰柜藏尸案杀妻后即带2子返中国，澳华裔男四川落网。

澳大利亚新南威尔斯州警方周三上午10时接获怀疑发生命案的举报后，强行破门进入悉尼平布尔区（Pymble）一处住宅大厦的单位，并在单位内的冰柜中发现一具女性尸体，事后证实是屋主罗浩凌的妻子欧阳荏希（Renxi Ouyang，音译）；而涉案冰柜是近期才购买的。警方相信，这具尸体可能已在冰柜内存放了数天。

该报道说，警方随后发现，悉尼机场的闭路电视在周二上午11时许，拍摄到罗浩凌携同两名幼子登上飞往四川的航班。至昨日，中国警方证实，罗已在四川落网，目前正接受问话，他的一对孩子则已由外公、外婆照顾。

报道引据消息人士指，36岁的罗浩陵2010年以国际学生身份到澳洲，就读麦格理大学（Macquarie University）。有指，罗在2018年年中取得房地产中介执照，并在悉尼上北岸工作。同行表示，罗的性格内向，但与他人相处颇为愉快。另外，罗浩陵在中国经营了一家餐厅，经常往返中澳两地。

报道称，罗浩凌已取得澳洲国籍，其妻则仍是中国籍，但拥有澳洲永久居留权，而两人的4岁及6岁儿子，均在澳洲出生，具有澳洲国籍。其中，长子在平布尔公立学校（Pymble Public School）上学。一名悉尼地产代理表示，罗在2016年以90多万澳元（约477万港元）买下目前住的公寓，是因为喜欢当地的学区。

报道引述附近居民称，上周日晚曾听到罗浩凌的家里传出摔破家具的声音和尖叫声。但因为这对夫妇经常吵架，所以邻居没有在意。另一居民则说，她住在当地30年，未曾听闻这么可怕的凶杀案。

据该报道，由于尸体呈深度冷冻状态，法医官至少下周之前都无法验尸。警方尚不清楚欧阳荏希是否死于公寓之内，也不清楚凶手的杀人动机。但有警察方面的知情人士表示，欧阳荏希的尸体被发现时，她至少已经死亡24小时。因澳洲与中国之间并无引渡条约，澳洲警方正经由外交管道与中方联系，盼取得中国警方的调查进展。

中国驻悉尼总领事馆昨日下午表示，已接到一名四川居民报案，称其女儿在悉尼北区某公寓遇害。总领馆高度重视，嘱托报案人致电澳警方境外报警电话报警，并即时与联络当地警方了解案情。据当地警方消息，目前已接到相关报案，正在调查案情。对于疑似有中国公民在澳洲遇害一事，总领馆要求警方尽快确定受害者身份并破案。总领馆将继续密切关注事态发展，并与澳警方保持联络，同时与国内报案人保持沟通，在职责范围内为其提供领事保护与协助。

澳洲一位经验丰富的警官说：“与任何外国司法系统打交道都困难，尤其是像中国这样的国家，打交道会变得更难。其他考虑是，如果中国确认犯有谋杀罪，可能会判死刑。”