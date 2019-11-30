拥财超200亿人民币 最富海南法官遭免职

被称为“中国史上最富有法官”的海南省高级人民法院前副院长张家慧，今年5月因被举报坐拥200亿元人民币身家遭查。海南省第六届人民代表大会常务委员会第十五次会议周五（29日）通过决定，免去张家慧法院副院长、审判委员会委员、审判员职务。

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据东网今天报道说，高院副院长被免职，曾被曝资产逾200亿人民币。消息说，张家慧被举报是中国法院系统史上最富有的法官。

该报道说，张家慧被查始于一宗敲诈案，今年4月30日，重庆市万州区人民法院开庭审理一宗敲诈勒索案，受害人正是张与丈夫刘远生，两人指控被告以工程款未结算清为由，用张打麻将的影片及夫妇私下对话要挟两人，刘远生其后答应支付对方200万元了事。

此后，张家慧被举报是“中国法院系统史上最富有的法官”，其丈夫据称旗下以及关联公司初步统计至少35家。今年5月31日，海南省政法委官方通报，张家慧涉嫌严重违纪违法接受省纪委监委审查调查。至于海南迪纳斯投资有限公司实际控制人刘远生，则涉嫌违法犯罪接受公安机关侦查。

报道引据海南省人大常委会官网消息，在张被免去海南省高级人民法院副院长职务的同时，省高院民事审判领域另有2名负责人被免职，分别是省高院审判委员会前委员、民事审判第二庭前庭长、审判员吴素琼，以及省高院民事审判第一庭前副庭长、审判员王庆伟。据知吴、王二人均为张的老下属。

消息未提张家慧是否送司法诉讼。