李孟居和李亨利被捕均涉“反中乱港”罪

中国地方官媒南方报业新闻客户端周六称，10月31日，经深圳市人民检察院批准，台湾居民李孟居因涉嫌为境外刺探、非法提供国家秘密罪，被深圳市国家安全局依法逮捕。该报另一文章指伯利兹籍人员李亨利因涉嫌资助危害国家安全犯罪活动罪，被广州市国家安全局依法逮捕。

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据路透社今天自北京报道说，中国官媒称台湾李孟居和伯利兹籍李亨利被捕，均涉及支持“反中乱港”。该报导称，11月26日，经广州市人民检察院批准，伯利兹籍人员李亨利（外文名：LEE HENLEY HU XIANG）因涉嫌资助危害国家安全犯罪活动罪，被广州市国家安全局依法逮捕。

该报称，李孟居系“台独”组织骨干分子，今年8月赴香港参与支持“反中乱港”活动，并潜入境内刺探军事秘密。现该案正在依法办理中。而李亨利在中国内居住经商，长期向在美敌对组织骨干提供经费，资助境外敌对组织和人员危害中国国家安全，支持“反中乱港”活动，配合外部势力插手香港事务。现该案正在依法办理中。

据该报道说，此前在11月13日国台办新闻发布会上，在回答记者有关“台湾师范大学退休教授施正屏，据传去年8月在大陆‘失联’，目前关押在北京。包括之前的蔡金树和李孟居等人都‘失联’，但也没说具体犯了什么案”的提问时，国台办发言人马晓光称，“你举的三个案例，都是因为当事人从事涉嫌危害国家安全的活动，被大陆有关部门依法审查。”

据马晓光并称，据了解，有关部门严格依法办案，已经通知了他们三位的家属，并根据法律规定保障他们各项合法权利。蔡金树、施正屏的案件已经进入审判程序。大陆方面一直依法打击危害国家安全的犯罪活动，这是正常的执法行为。

路透社指新华社最新时评文章称，出卖香港和国家利益者终将受到历史惩罚，反中乱港分子打着所谓“自由”“民主”的幌子，公然勾结外部反华势力，不惜损害700多万香港市民乃至14亿中国人民的共同利益，置中华民族大义于不顾，成为彻彻底底的历史罪人。

报道说，美国总统特朗普周三不顾中方的强烈反对，签署了国会通过的“香港人权与民主法案”。

路透社说，人民日报今日刊登评论员重申，坚决反制美方霸道行径，玩弄强权不会得逞，正告美方以及唯美国马首是瞻的香港反对派，“不要低估我们维护香港繁荣稳定的坚强决心，不要低估我们维护‘一国两制’的坚定意志，不要低估我们维护国家主权、安全、发展利益的能力和手段。”

报道说，日前举行的香港特别行政区第六届区议会选举获约294万名登记选民投票，投票率创下71.2%的历史新高，泛民主派取得压倒性胜利。香港特区政府行政长官林郑月娥随后表示，政府尊重区议会选举结果，并会虚心聆听市民意见及认真反思。