特朗普伦敦北约峰会找盟友谈防中国与华为5G

美国总统特朗普将在下周在伦敦举行的北约峰会上，与盟友讨论中国构成的威胁，包括中国在5G电信网络中的主导地位。西方国家对中国与华为5G立场分歧，德国方面呼吁欧洲对中国华为采取一致立场。美国指控中国对北约构成挑战，并想要破坏基于规则的国际秩序。中国及华为否认了华盛顿方面的指控。

广告 继续浏览后续

据路透社报道，特朗普将在下周与北约盟友讨论中国威胁，包括其5G主导地位。

路透社说，一名官员周五告诉记者，美国总统特朗普将在下周在伦敦举行的北约(NATO)峰会上，与盟友讨论中国构成的威胁，包括中国在5G电信网络中的主导地位。美国政府的一名高级官员说，美国将坚持要求盟国使用可信的网络提供商，此时正值美国和中国努力就第一阶段贸易协议达成一致。这名官员表示:“这对我们来说是一项非常、非常优先的要务，总统将重申这一信息。”

美国警告盟国不要使用中国华为技术有限公司生产的设备，称其设备可能被中国用于间谍活动。人们的担忧集中在中国的一项法律要求国内企业与政府在安全事务上合作，批评人士表示，这可能迫使它们成为中国从事间谍活动的工具。

路透社说，华为否认了华盛顿方面的指控。

该报道称，这位美国官员补充说，中国对北约构成挑战，并想要破坏基于规则的国际秩序。这位官员对记者表示，“中国正在全球范围内寻求更大的存在并发挥更大的影响力，包括在北约的责任范围内。”

据该报道说，特朗普周三签署了支持香港抗议者的法案，并威胁要对中国实施人权制裁，这加剧了华盛顿和北京之间的紧张关系。该法案的签署促使中国外交部在周四警告称“必将予以坚决反制”。