王立强案扑朔迷离 澳情报机构或指属小咖无甚价值?

自称曾是中国间谍的王立强接受澳洲《60分钟》节目采访资料图片

自称中国间谍而向澳大利亚投诚的王立强因爆料在澳洲、香港、台湾从事谍报渗透引发轩然大波。但有澳大利亚媒体今天引述该国情报高层指出，他们对王立强自称位居谍报要角的说法“高度怀疑”。消息显示不相信王立强是大间谍。报道指不排除媒体竞争炒作夸大该案角色可能。

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据中央社今天报道说，就共谍疑云，澳媒说情报圈研判王立强只是小角色。澳大利亚情报高层或对王立强自称位居谍报要角的说法“高度怀疑”。

报道引述天空新闻澳洲台（Sky News Australia）消息，根据澳大利亚总理莫里森内阁的国家安全委员会26日所接获的建议，王立强充其量只不过从事低阶情报工作，对澳洲安全单位几无帮助。

“悉尼每日电讯报”（Sydney Daily Telegraph）则以独家掌握澳洲安全与情报单位消息指出，因声称曾指挥高阶谍报工作而引发轰动的中国叛逃者，其层级根本引不起澳洲有关单位兴趣。该报道还以“间谍闹剧”（Spy Farce）来形容全案。

据“周末澳洲人报”（Weekend Australian）今天也报道称，澳洲安全单位只花不到一周时间就有定论，王立强并非北京所派出、受过高度训练的情报人员，顶多只是谍报圈一个不入流的小咖。

报道称，周末澳洲人报指出，王立强的新闻爆出5天后，多个安全单位消息来源就告诉他们，安全与情报圈内的共识为，即便王立强爆料内容尚在调查，但也绝非如他自己所谓叛逃高阶谍报员。

被王立强指控为谍报上司的中国创新投资公司（CIIL）执行长向心与妻子龚青，在离开台湾前遭台湾检调讯问，25日被限制出境。周末澳洲人报对此指出，情报消息人士告诉他们，台湾有关单位只是根据澳洲一些媒体报道才行动，不是依据涉及向心夫妇的个别证据。

中央社说，澳洲的“世纪报”（The Age）、悉尼晨驱报（The Sydney Morning Herald）及澳洲“第九频道新闻网”（Nine Network）节目“60分钟”（60 Minutes）23日联合披露自称理想幻灭的中国间谍王立强的爆料内容。

据王立强声称，他已向澳洲当局和盘托出中国军情单位直接干扰香港、台湾政坛的细节，手段包括买下媒体头版、渗透大学校园、汇集捐款给属意的候选人、设立数千个社群媒体帐号攻击台湾执政党等。

据了解澳洲媒体生态人士指出，澳洲的媒体圈也有泾渭分明的现象，像澳洲人报与悉尼每日电讯报，和世纪报及悉尼晨驱报等就分属光谱两端，不能排除整个事件又掺杂澳洲媒体竞争这一要素。