虚虚实实后美国显增紧对华为限制 任正非或指华为没有谷歌也能当世界第一

美国政府可能进一步阻止更多使用美国技术的外国产品出售给中国华为技术有限公司，因此前将华为列入贸易黑名单未能切断对这家全球最大电信设备制造商的供货。尽管特朗普政府上周给部分企业发放了向华为供货的许可证，并正在同中国磋商，以达成协议化解惨烈的贸易战，但仍在考虑扩大限制对华为供应相关规定的覆盖范围。华为创始人任正非此前表示，即使没有美国货品，华为也能当世界第一。

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据路透社报道，美国考虑出台新规，进一步收紧对华为供应商的限制。

该报道引述两名消息人士表示，美国政府可能进一步阻止更多使用美国技术的外国产品出售给中国华为技术有限公司，因此前将华为列入贸易黑名单未能切断对这家全球最大电信设备制造商的供货。

美国商务部今年5月以担忧国家安全为由将华为列入实体清单。此举让美国政府得以限制出售给该企业的美国产品，以及一些在海外生产的、包含了美国技术的种类有限的商品。

据两名消息人士透露，但根据目前的规定，关键的外国供应链仍然不在美国当局的限制范围内，这引发特朗普政府内部就对两项关键规定做出调整展开了跨机构讨论，这可能扩大美国当局的权限，以阻止更多外国生产的产品出售给华为，加大贸易黑名单给华为造成的打击力度。

尽管特朗普政府上周给部分企业发放了向华为供货的许可证，并正在同中国磋商，以达成协议化解惨烈的贸易战，但仍在考虑扩大限制对华为供应相关规定的覆盖范围。如果商务部接受修改当前规定的提议，将使美国有关当局对销往华为的非敏感产品进行监管，比如采用美国技术在海外生产的标准手机芯片、软件或零部件。华为是全球第二大智能手机制造商。

路透社说，华为和美国商务部均未立即回应置评请求。

据贸易律师Doug Jacobson称，修改规定将意味着“美国出口管制范围大幅扩大，可能会遭致美国盟友和企业的批评。”他预计这些行动将扰乱供应链，但华为最终会找到其他公司来填补供货缺口。

报道称，美国商务部及相关机构考虑扩大适用范围的其中一条规定被称为“最低含量计算准则”，即判断在海外生产的产品中美国产品和技术的含量是否达到美国政府有权阻止其出口的水平。官员们还可能扩大所谓的“直接产品规则＂的适用范围。该规则规定基于美国技术或软件的外国产品须受到美国的监管。

目前尚不清楚美国政府会不会是马上对上述规定做出调整，也不清楚这些调整是会逐步实施还是突然实施。同样不清楚的是，这些规定的调整将如何进行，但消息人士表示，这些调整可能只会对华为产生影响。据消息人士称，特朗普政府内部的一些对华鹰派希望看到立竿见影的效果。

在华为被列入实体清单几个月后，英特尔(INTC.O)、赛灵思 (XLNX.O)和美光(MU.O)等供应商恢复了对华为的部分供货，之前这些公司进行了内部评估，确定哪些产品不在受限范围内。例如，赛灵思首席执行官Victor Peng今年7月曾对路透表示，该公司认为，可以在没有特别许可的情况下，合法地向华为出售其较老款的28纳米芯片和一些不是为5G设备设计的芯片。受美国法规约束的供应商通常需要申请并获得特别许可证，才能向被列入贸易黑名单的公司供货。赛灵思和其他公司并没有解释为什么它们认为这些产品不受实体清单禁令的约束。

该报道说，几天前，美国商务部刚刚做出了两项对华为有利的决定。上周，商务部第三次延长了给华为供货的所谓临时通用许可证，允许相关企业跟华为保持有限的业务往来以维持美国农村电信网络运营商的运营。周三，特朗普政府颁发了一批约75张许可证，允许部分供应商在华为被列入贸易黑名单六个月后，重新开始向其供货。