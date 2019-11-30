香港人权法案 北京华盛顿或均拟制裁名单 传林郑上榜

中国强烈谴责美国总统特朗普签署香港人权与民主法案，并威胁报复。媒体多指中国或首先利用拒发签证，制裁起草或推动香港人权与民主法案有关的美国国会议员。中国称中国有权不让不受欢迎的人入境。该法案生效，也立即对相关的香港等官方人员产生制裁威胁，世界日报报道，香港多名涉送中修例官员据信入榜。

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据世界日报报道说，美国首波制裁名单，学者料林郑、郑若骅、李家超上榜。

美国总统特朗普27日签署《香港人权与民主法案》，正式生效成为美国法律，当中包括美国总统将向国会提交一份“打压香港人权自由”的制裁人士名单，有学者预测，首批制裁名单人数不会太多，主导修订《逃犯条例》的官员包括特首林郑月娥、政务司长郑若骅、保安局长李家超有较大机会成为首批遭美国制裁人士。

该报道综合媒体消息，《香港人权与民主法案》一项重点内容是，授权美国总统确定对特定侵犯香港人权行为的中港官员进行制裁，包括冻结他们在美资产、拒绝入境等；具体表现在可以阻止或禁止遭制裁者在美国境内进行财产和利益买卖、拒发签证、拒绝入境、宣布已发签证或者旅行文件无效等。

报道引述有港媒消息，香港大学政治与公共行政学系荣誉讲师袁弥昌认为，首批制裁名单有一定代表性，估计《逃犯条例》修订的主要推手官员，包括林郑、郑若骅及李家超极可能成为首批遭美国制裁人士。

该报道说，此外美国共和党海外事务组织副主席俞怀松曾点名行政会议成员兼立法会议员叶刘淑仪，也可能列名被制裁名单。报道另据香港01消息，被点名的叶刘淑仪驳斥，上述法案指明制裁的是“严重违反人权”人士，与她无关，“发表评论（逃犯法例）怎么叫严重违反人权”？