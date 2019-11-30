香港银发族与中学生举行跨代集会 抗议警察暴力

香港区议会选举结束后的第一个周末，香港一批中学生和银发族周六下午共同举行集会，表明抗争路上大家团结、“不割席”。主办方表示集会有3500人参加，警方则说高峰时有650人。路透社称，香港区议会选举相对平静一周后，示威者周末酝酿发起新的抗争。

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一位参加集会的71岁妇女向路透社表示，“6月百万港人上街抗议我也参加了，但政府拒不听取民众的呼声”。这位老妇人自带小凳子同她的女儿一同参加在中环举行的集会。她说，“示威期间，我看到太多警察暴力行为，他们非法拘捕示威者”。

据《中央社》综合香港《苹果日报》和《明报》报导，银发族下午2时和中学生一起在中环遮打花园举行的集会举行跨代集会，主题是“老幼携手 和你同行”，诉求是反对警方过度使用催泪弹，也表明加强抗争者团结。

身兼司仪的银发族代表谭国新及两名中学生，在集会开始前手牵手，表明“永不割席”。年轻人大多戴上口罩，中老年长者则不少自备小椅子参加。

约下午5时，大会宣布集会完成，谭国新指出，今天有约3500人出席。而警方则表示，高峰时有650人。

谈到近半年来“反送中”抗争带来种种的不便，前香港中文大学讲师鄺士山发言时说，先前他去看医生时也因堵路而交通受阻，但公义和个人利益比较下，公义更重要，所以不会“割席”。

18岁的Zac表示，40年后的他将58岁，香港的特殊地位可能已失去，“变成一个中国直辖市”，但他不希望香港消失。他明白勇武派做这些破坏行为是基于对中国的反感，也想用反抗来捍卫香港的特殊地位。

香港导演舒琪上台分享说，在与年轻抗争者接触的过程中，发现这次运动对大家来说是一次巨大的反省，甚至唤起成年人对社会的责任。

他表示，香港由殖民地港英政府过渡至中共控制的特区政府，一直在体制内把香港人变成自私的个体，不关心他人和社会。但这次抗争者看到别人受伤害，大量声音不受政府重视，他们首先想到是保护别人，这点令成年人相当羞愧。