停发不足两周 港警再在冲突中射催泪弹驱散示威者 今早有游行和平举行

一批市民昨晚至今日凌晨在旺角及太子一带聚集，纪念地下铁路太子站8.31事件三个月，要求港府就警方当日在太子站内的行动展开独立调查，其后发生堵路和纵火事件，警方午夜前后驱散人群时，至少发射三次催泪弹，结束区议会选举前后十二天香港未闻催泪烟的日子。新任警务处长邓炳强解释，施放催泪弹是迫不得已，目的是要与「暴徒」保持安全距离。

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但在今(1日)早，「孩子不要催泪弹」的集会游行和平举行。数百名市民响应网上号召，在中环集会后游行到政府总部，示威者抗议警方施放催泪弹，忧虑会影响市民，尤其是儿童和抵抗力较弱人士的健康，促请港府公布催泪烟确实成分和影响，并就催泪弹善后措施发出指引。

不同家长在集会上现身说法，指孩子在警方发射催泪弹的地区上学，出现眼睛红肿和呕吐，更有人有皮肤病。大部分示威者戴上口罩，不少人更携同子女出席，当中有小童手持「不要催泪弹 救救孩子」的纸牌前行，亦有人沿途高呼「孩子要要催泪弹 无毒公园我要玩」的口号。

而在昨晚，大批市民藉当月最后一日到太子站纪念「8.31事件」三个月，人群在晚上七时许集合，并在警署旁的太子站B1出口架设祭坛，燃点香烛、焚烧冥镪及献花悼念。警方其后撤走祭坛，人群不满，部分人再到站前献花，并高呼「解散警队」的口号。持续约一小时后，有十多名黑衣人士以杂物堵塞弥敦道，交通受阻，大批防暴警察出动驱散人群。示威者向旺角方向游走，期间有三人被警方的胡椒球枪射中。

抗争者堵路后被警方移除杂物、受阻道路交通恢后的情况，在深夜前于旺角至佐敦区一带数次发生。到了午夜前后，有人向警车投掷燃烧物品，亦有人在旺角地铁站出口纵火，警方于是在油麻地的弥敦发发射至少三次催泪弹。

新任警务处长邓炳强今早出席电台节目时表示，警方昨晚是在警车被汽油弹击中的情况下才被迫发射催泪弹。他形容，「暴徒」使用的暴力远远大于警方，事实上，「暴徒」投掷汽油弹可以取人性命，而警方使用催泪弹和胡椒球弹只是为了保持安全距离。