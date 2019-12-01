冯德莱恩同李克强通电话 赞扬中国启动碳排放交易体系

周日正式上任的欧委会史上首位女性主席冯德莱恩在就职仪式上强调，将竭尽所能打造一个更强大的欧盟，而应对气候变化则是冯德莱恩承诺的优先事项之一。冯德莱恩同中国总理李克强通电话，她赞扬中国启动碳排放交易体系。

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前德国国防部长冯德莱恩及前比利时首相米歇尔周日正式分别上任欧盟执委会主席及欧洲理事会主席，揭开欧盟未来5年新世代篇章。由于周日正值是“里斯本条约”生效10周年，除冯德莱恩及米歇尔外，还有欧洲议会议长萨索里及欧洲中央银行总裁拉加德，4位欧盟机构领导人齐聚布鲁塞尔举行庆祝仪式并发表谈话。

冯德莱恩表示，打造一个更为强大的欧盟是我们的使命。她表示：今天是担任新主席开始工作的最好日子，从此刻开始大家是《里斯本条约》的守护者，她的责任是好好守护历任欧洲领导人所取得的成就，并打造一个让下一代可以继承的更强大联盟。

冯德莱恩并强调应对气候变化是欧盟优先要务。冯德莱恩今天将前往马德里，出席联合国气候大会。欧盟新领导层将在12月11日，欧洲议会举行特别会议时呈交一份应对气候变化新方案，欧盟的目标是使欧洲2050年以前成为全球首个实现“碳中和”的地区。

冯德莱恩并赞扬中国同欧盟一样已经启动碳排放交易体系。

冯德莱恩并于周日与中国总理李克强通电话。李克强祝贺冯德莱恩履新，并积极评价当前中国同欧盟关系的发展。据中国媒体报道，李克强指出，中欧互为主要合作伙伴，坚定维护多边主义和自由贸易。他说，中欧双方加强战略沟通，深化全方位合作，有利与中欧也有利于世界。李克强并表示，中方将积极履行"巴黎协定"承诺，同包括欧盟在内的国际社会共同应对气候变化。





