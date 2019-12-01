北方官场地震 一日4高官落马

中共肃贪权力机构中纪委今天公布北方地区4名贪腐官员落马，3人被双开，一人被查。媒体评论说引发中国北方官场震荡。官方批评指落马官员或是严重违纪，或是腐败堕落，或是超越底线。消息没有提供涉贪金额细节。

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据联合早报今天报道说，中国北方官场震荡，一天内三官员被双开，一人被查。

中国北部省份内蒙古与吉林官场12月1日发生震荡，中纪委一天之内通报处理三名内蒙古官员，一名吉林官员，包括上午宣布内蒙古自治区政协副主席马明涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查、双开呼和浩特市人大常委会原副主任、和林格尔县委原书记王威亮；下午时分又再度通报，两名副部级官员云光中、杨克勤同日被双开。

该报道综合《新京报》、央视新闻、中纪委网站等消息，内蒙古自治区党委原常委、呼和浩特市委原书记云光中因严重违纪违法问题进行了立案审查调查。云光中被指理想信念丧失，政治意识淡漠，对落实党中央决策部署不担当不作为，工作失职失责，对党不忠诚不老实，对抗组织审查，不按规定报告个人有关事项;违反中央八项规定精神，违规出入私人会所，收受礼金;大肆收钱敛财，大搞权色、钱色交易，在企业经营活动、干部选拔任用等方面利用职务上的便利为他人谋利，并非法收受巨额财物，严重破坏当地政治生态和市场经济秩序;生活腐化堕落，家风败坏，对配偶、子女失管失教。

报道称，通报中指云光中严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，被开除党籍与公职，移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

同样曾在呼和浩特市任职的呼和浩特市人大常委会原副主任、和林格尔县委原书记王威亮同日也因以权谋私、违规经商等行为被双开。王威亮与2018年1月起担任呼和浩特市人大常委会副主任、和林格尔县委书记，今年9月被免职。

而同日内蒙古被调查的级别最高的官员则是内蒙古自治区政协副主席马明。据中纪委网站消息，内蒙古自治区政协副主席马明涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

报道称，吉林省人民检察院原党组书记、检察长杨克勤也在12月1日被双开。他被指背弃初心使命，丧失纪法底线，以权谋私，以案谋私;违反中央八项规定精神，违规接受私营企业主宴请，超标准装修周转房，收受礼品礼金;严重违反干部选拔任用规定，卖官鬻爵，破坏地方检察系统政治生态;知纪违纪，执法犯法，在企业经营、解决诉讼纠纷、职务调整晋升等方面为他人谋利，并非法收受巨额财物，利用职权和职务影响力干预司法，严重损害了司法机关形象和公信力;道德失守，家风败坏。