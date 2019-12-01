博闻指政治局月会检讨内忧外患 习近平或将全改驻外和情报系统

据博闻新闻今天报道，“中共四中全会的重点议题，并非如会后公报内容；”中南海知情者透露：“包括7常委在内的中共政治局，彻底’检讨’了应对内忧外患的重大失策和失误。”此前中国官方媒体透露，中共政治局每月会议29日召开，由中共总书记习近平主持讨论基层党组织建设与各省人事。

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据博闻新闻今天报道，中南海彻底检讨内忧外患，习近平将全面改组驻外机构和情报系统。

该报道说，2019年已经迎来最后一个月，中共似乎已经“顺风顺水”圆满完成了国庆70周年大阅兵和四中全会这两件“大事”。“逢九必乱”，尽管没有出现全国性的“大乱”，但是中美贸易战至今未果，香港“硝烟”仍未散尽，间谍与骗子和“猫和老鼠”游戏不断上演。

该报道称，“中共四中全会的重点议题，并非如会后公报内容；”中南海知情者对博讯网首席记者独家透露：“包括7常委在内的中共政治局，彻底’检讨’了应对内忧外患的重大失策和失误。”报道称“遗憾的是，国家主席习近平仍然举棋不定，从巴西回国后，习近平又亲自多次召集其核心智囊和御用团队，以寻找切实有效的’上上之策’。”

报道指来自中国驻美大使馆知情消息表示：“中南海对美国总统特朗普签署香港人权法案颇感失望，中美贸易战第一阶段协议仍存诸多变数，中美关系势必面临更加严峻的考验。”该消息说，“中美贸易战、香港局势和近期间谍案频发，2020美国和台湾大选结果，对中共而言当然极其重要；而中国外交部可谓’压力山大’，年底来临，北京总部和各驻外使领馆上下已经’人心惶惶’。”

博闻新闻称，“近期中国国家主席习近平已经敦促中共外交、国安和外宣最高层，将全面改组中共驻外机构和情报系统。”

据该报道指，“国家主席习近平刚刚强调所谓’应急’管理，实际上并非针对’天灾’，而是特指’人祸’；尤其是中共情报系统，将面临重大改组，而是否’忠诚’和’随时赴汤蹈火’，将是最重要’考核标准’。”