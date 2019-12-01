又一增税大限将至 官媒指中国坚持要美方取消关税

中国官媒《环球时报》周日援引消息人士的话称，针对美中两国当下进行的经贸磋商，中国政府希望在与美国的“第一阶段”贸易协定中，包括削减关税的内容。

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《环球时报》在其英文推特上写道，据直接了解贸易谈判的消息来源在周六向该报透露，中国坚持将取消关税作为“第一阶段”协议的一部分，而且美国承诺不在12月15日加征关税则不能替代取消关税的内容。随着过去2个月中美中贸易代表的谈判努力，美国政府已经决定不继续推进原定于10月15日，对大约2500亿美元中国输美商品的关税上调措施。美方原计划在当天将对这批商品的已征关税从25%上升至30%，同样中方也宣布取消对16类美国进口商品暂缓征税的政策。但此后，双方计划11月中旬签署的“第一阶段”贸易协议出于多种原因被持续延后，美国当局也拒绝对是否于12月15日执行下一步的征税计划给予明确答复，强调将依照双方的谈判成果作出决定。美方定于在当天对大约1,560亿美元中国输美商品加征15%关税，包括手机、笔记本电脑、玩具和服饰在内，称作“4B清单”。

值得一提的是，路透社曾在11月25日援引中美官员的话指出，双方在近期内达成雄心勃勃的“第二阶段”协议的可能性不大。该报道还强调，在目前双方有关“第一阶段”协议的对话中，美中团队就由北京方面要求地广泛消减对华商品关税的议题上争论不休。甚至有来自华盛顿的报道说，白宫内对是否为达成该协议消减已征对华关税的问题上也存在分歧。在《环球时报》重新提出了中方的这一要求后，曾担任中国商务部副部长的魏建国还在该报发表了一篇题为“中国美国即将达成‘第一阶段’协议”的评论文章。他在文中写道，美中两国肯定能达成“第一阶段”贸易协议，并对此保持信心和乐观。魏建国称，如果谈判进展顺利和迅速，可以预期双方会在明年1月底中国农历新年到来前达成协议。但他强调，美方必须为此削减关税，无论是分期进行，还是一举为止，必须取消所有关税以显示诚意。

华盛顿方面，美国政治新闻网(PoilitiCo)近日援引一名高官的话报道称，中美距离达成“第一阶段”协议仅距“几毫米的距离”。该官员认为，双方有望在感恩节周末过后宣布达成这一协议，美方还在考虑逐步取消第三轮对华关税措施。另在上周二，特朗普总统向媒体表示，华盛顿正处在达成贸易战协议的最后阶段。中国国家主席习近平也于更早表达了对达成贸易协议的愿望。两国首席谈判代表上周二再次通电话，商定继续就剩余的其他问题磋商。此外，美国参议院财经委员会主席格拉斯利（Chuck Grassley）还于当天告诉记者称，北京邀请美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦到北京进行面谈。他说，莱特希泽和姆努钦愿意前往，但前提是他们看到“达成最终协议的真正机会”。一位了解贸易谈判的消息来源对路透社说，美国官员可能在近日前往中国。