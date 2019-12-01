反送中影响香港客运 航空钱紧并传中石油断油

香港航空宣布，将于2020年2月12日起停办温哥华航班服务、2月20日起停办胡志明市航班服务及从2月10日起停办天津航班服务，指是“因应香港的社会情况持续不稳，营商环境充满挑战”。台湾媒体透露称中国石油天然气集团可能对香港航空断油，但没有细节报道。

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据路透社报道，香港航空明年2月起停飞天津，温哥华，胡志明市，因应社会情况不稳。

据香港航空周五宣布，将于2020年2月12日起停办温哥华航班服务、2月20日起停办胡志明市航班服务及从2月10日起停办天津航班服务，指是“因应香港的社会情况持续不稳，营商环境充满挑战”。

香港航空网站刊登的新闻稿并称， “会继续密切监察情况，并调整营运以应对不断变化的市场需求。”

根据香港特别行政区政府官方网站刊登的10月25日香港空运牌照局跟进香港航空的财政状况新闻稿，牌照局“认为香港航空目前的财政问题依然未有改善迹象，情况令人关注，”并要求港航立即采取实际行动以在短期内有效地改善其财政状况，否则，会按情况考虑采取适当的行动。

据中国时报今天报道说，反送中致旅客锐减，港航传遭断油危机。

该消息指香港航空传出财务困难危机，继昨日传出停止机上娱乐系统、停办3航线以及部分员工延发薪资后，今日再传出消息指可能遭到中国石油天然气集团断油，消息虽尚未证实，但已经引发多家媒体报导。

报道引据港媒《南华早报》消息，近期因反送中风波，导致赴港旅客锐减，香港本土的国泰航空、香港航空大受影响其中，香港航空10月时已与空运牌照局会面，遭警告迟未改善的财政必须在短期内“有效改善”，否则可能面临撤照情况。

报道说，消息更指港航28号因传出财务紧缩，不足以支付其旗下员工一共3500人的薪资，11月初并调整了日本航线、并停飞洛杉矶航线；其他还有香港往返温哥华、香港往返韩国仁川机场、天津往返胡志明市也都公告了于明年停飞的日期。