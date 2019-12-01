向心遭人质疑或为叶剑英外孙 叶家澄清无关系

台湾中国时报今天报道指叶剑英孙女发文否认与向心为亲戚关系。此前多家港台媒体报道称向心可能是叶剑英的家人后代，是叶向真的儿子。中国时报引述叶家澄清说，叶剑英孙女叶静子指称是谣言。

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据中国时报今天报道说，叶剑英孙女发文否认与向心为亲戚关系。

该报道说，疑涉王立强共谍案，遭检调限制出境的中国创新投资公司主席向心，今日被前国防部心战处参谋官黄澎孝在脸书发文披露，指他是中共元帅叶剑英的外孙，母亲叶向真是文革闯将，父亲则是钢琴家。但此消息被叶剑英孙女叶静子指称是谣言。叶静子今日晚间6时许，在微博上以“又来一个不认识的假亲戚”为题发文，稍晚再度发文表示“再次澄清一下，今天宝岛上的新闻，所提到的向心和龚青二位与我素未谋面，更加不是亲戚，特此声明”。

稍早据自由时报今天报道指，向心身分曝光！前国代爆：中共元帅叶剑英的外孙。

报道说，香港中国创新投资公司负责人向心、龚青夫妇，因卷入共谍案遭到检调在桃园机场拦截并带回调查，目前已被限制出境，外界相当关心向心夫妇到底在中港台扮演什么样的角色。对此，前亲民党籍国代黄澎孝今（1日）在脸书爆料：“向心原来是中共元帅叶剑英的外孙”，其母亲叶向真是文革闯将，父亲则是钢琴家刘诗昆。黄澎孝脸书指出，中国目前似乎想对向心、龚青和王立强3人泼脏水，一起打成诈骗犯。然而，中国共产党爱骗成性，他们越想否定这3人的身份，越代表台湾可能逮到了意想不到的间谍大咖，“这就是研判敌情的反向思维”。

该报道说，黄澎孝接着透露他如何抽丝剥茧查出向心身分的过程，原来，向心担任中华创新（中国创新）投资公司的负责人，该公司幕后是中共国防科工委如此高度敏感的单位，因此，他推论能够主持这个公司的人肯定别有来头。便追查出向心曾担任中共副总理邹家华秘书的特殊经历。

据黄澎孝说，向心出生于1963年，推算担任副总理秘书时只有25、26岁左右，然而，以一个大学刚毕业的年轻人，能够马上到国务院担任副总理秘书，以中共的晋用标准来看，这人肯定是根正苗红的红二代子弟。

该报道称，在这样的想法上，黄澎孝将目光投向了邹家华的近亲，没多久就从长相上发现向心与邹家华的小舅子，亦即叶剑英次子叶选宁很像。

据黄澎孝指出，叶选宁曾任中共总政治部对外联络部长，长期负责港澳台情报工作，也与中国创新投资公司的情报机构性质相同。不过，叶选宁子女年龄和向心又对不上，这时黄澎孝突然想到，从小父母都说他是“外甥像舅”，所以就把目光转向到叶选宁姐妹身上。

该报道指出，黄澎孝赫然发现叶选宁有个妹妹就叫做“叶向真”，“向真”与“向心”的巧合让他心头一惊。黄澎孝说，叶向真1940年出生于延安，1962年与当时中国的天才钢琴演奏家刘诗昆结婚，隔年1963年生出一男孩，但只记载着乳名毛毛。黄澎孝昨（1日）在网络上浏览时，意外看到“徐杰慢半拍”的影片，过程中徐杰和中共前海军中校情报员姚诚谈到此案，没想到姚诚当场指出向心就是叶剑英的外孙，亦即叶向真与刘诗昆的儿子。

该报道指称，如此一来，线索全都完整了，邹家华在亲戚关系上是向心的“大姨爹”，这就难怪向心年纪轻轻便可以当上副总理秘书。黄澎孝强调，按著这样的道理来看，王立强虽然年轻资历浅，却能跻身到向心夫妇身边，可见王立强的家世应是不同凡响，所以用年纪来判断王立强的身分，难免就会失准。

苹果日报今天也报道，向心系叶剑英外孙？ 党媒指佢系无背景嘅商人。

该报道引述台军前心战处军官黄澎孝指，向心是中共中共元帅叶剑英的外孙。

报道称，香港中国创新投资公司负责人向心、龚青夫妇，因卷入共谍案而在台湾被限制出境。据台湾《自由时报》报道，曾在台军政战单位担任反统战工作的前亲民党籍“国代”（国民大会代表，“中华民国”原有最高权力机关，2005年被结冻停止运作）黄澎孝，经过多番考证、推敲后，今日在facebook指，“向心原来是中共元帅叶剑英的外孙”，并称北京似乎想对向心夫妇及在澳洲爆料的王立强3人泼脏水，一起打成诈骗犯，以图掩饰他们的真正身份。但据公开资料显示，叶向真与前夫、钢琴大师刘诗昆的独子为刘晓迎，所谓“向心是叶剑英外孙”，纯属造谣。

苹果日报说，据公开资料显示，叶向真与刘诗昆的独子为刘晓迎，毕业于中央音乐学院毕业，后来经商，还举办过书画展。据环球网引述向心的一名友人表示，向心确实只是一名商人，没什么背景。