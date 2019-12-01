广东茂名港式示威获胜 党诺永不建火葬场

广东茂名民众反对建火葬场，示威与香港反送中相望。但苹果日报今天说，香港正式输给广东茂名文楼镇，当地市民不满政府以兴建人文生态园为名征地，实际建设火葬场，自上周四起展开大规模示威，“就好像你们香港，遍地开花。”但不同于香港，抗争在短短4天内落幕。今天，有现场影片显示，文楼镇党委书记李伟华宣布，永远不在文楼镇建火葬场。

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据苹果日报今天报道说，茂名勇武抗争4日获胜，党委书记宣布：永不建火葬场。



该报道引述网络指，片中可见，李伟华率领一众官员及律师会见民众，并拿着扩音器回应诉求。他首先承诺，人文生态公园、殡仪馆永远不在文楼建设，乡亲父老不要因为这件事影响文楼镇发展，引发现场一片欢呼声。李伟华并指，现场律师及有关工作人员会为被捕者家属办理相关手续。

该报道称，化州市政府以建设文楼人文生态公园为名征地，却隐瞒会兴建殡仪馆及火葬场，事件曝光后，引发文楼镇居民激烈反抗。上周四（28日），示威者拟到政府部门和平示威，却遭大批防暴警封路阻拦，引发警民冲突。示威者斩树或以竹枝架设路障，防止各路警力增援；他们又包围特警，向他们投掷砖块，并把增援的警车掀翻。不少手持木棍的民众一度成功击退镇压的特警，把他们赶上山，并把警方用来设置关卡的看守亭烧掉。不过，面对特警的精良装备，以及不断施放的催泪弹及水炮车，不少示威者都被打伤送院，当中包括老人和小孩。

苹果日报说，文楼镇市民接连2天勇武对抗，估计约有200人被捕。血战过后，当地气氛稍为平静，市面部份通道解封。不过镇政府外的对峙却未停止，大批民众不分老小，齐齐高举横额、叫口号，与手持长盾的公安对峙，甚至有村民情绪激动下跪，提出五大诉求，包括停建火葬场、调查11月28日示威中警察滥权、释放被捕人士、政府出资修建被毁财物，以及工程地点立即回复绿化。

该报道说，昨日，官方态度开始软化，指将会释放周四及周五的被捕人士，呼吁民众回家。被捕村民在当日下午由两架旅游巴接载返镇，民众在道路上迎接他们，并拍掌叫好。据报道称，但部份被捕者被“取保候审”，仍有可能被检控。



