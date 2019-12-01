港人38万游行坚持5诉求 竟提勿忘初心

泛民在区议会选举大胜后，“反送中”示威仍持续。12月1日香港共有3场游行，吸引大批民众上街。其中规模较大的是下午在尖沙咀的“毋忘初心”游行”。但争取五大诉求的游行，登场1小时后即遭终止，警方更称“数百名暴徒投掷多枚烟雾饼”，在被踢爆夸大情事后，港警修改了新闻稿。

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据中央社今天报道说，尖沙咀游行争五大诉求，港警抹黑民众，改新闻稿。

该报道说，12月1日共有3场游行，并均获警方发出不反对通知书。上午10时先有“孩子不要催泪弹”游行，“感谢美国保护香港大游行”则于中午接力；第3场强调“五大诉求，缺一不可”的“毋忘初心”游行，在下午压轴。

报道说，3场游行，吸引大批民众上街。其中规模较大的是下午在尖沙咀的“毋忘初心”游行”。综合香港电台报导，大批市民下午3时在尖沙咀文化中心一带聚集，游行至红磡香港体育馆，重申五大诉求，并要求解散警队。

据游行发起人Swing表示，警方下午4时左右通知他，由于尖沙咀有突发情况，要终止游行。但游行并未立刻停止，不反对通知书有效时间于傍晚6时到期后，部分人士仍继续在尖沙咀一带聚集，有人则朝红磡及黄埔方向前进。

该报道称，警方在稍早的游行过程多次施放催泪弹、胡椒弹球及胡椒喷雾驱散，有长者不适，警方至少制伏两人。大约晚间7时半，一批防暴警员在红磡道撤退期间，举起蓝旗和黑旗，有人向警方防线投掷砖块，警方随即多次施放催泪弹。港铁黄埔站则因“突发情况”，晚间暂时关闭。

针对稍早的游行冲突，警方下午5时55分发出新闻稿称，“下午约5时，有数百名‘暴徒’在梳士巴利道近帝国中心一带，投掷多枚烟雾饼，造成公众恐慌，现场非常混乱和危险。因应现场情况，警方别无选择下已使用最低所需武力，包括施放催泪烟，以停止违法行为”。但香港电台记者查证后发现，游行现场并未如警方新闻稿所指，有数百人在帝国中心一带投掷多枚烟雾饼，并造成公众恐慌。面对查证，警察公共关系科随后将新闻稿改为，“有数百名‘暴徒’在梳士巴利道近帝国中心一带聚集，当中有暴徒投掷多枚烟雾饼”。

报道说，“毋忘初心”游行发起人Swing说，游行目的是想唤醒香港人，不要忘记五大诉求；他并称，对于至少有38万人上街参与游行感到开心，代表香港市民没有忘记初衷。

中央社说截至发稿，警方未公布参加游行人数。