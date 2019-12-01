王立强叛逃案 澳媒指或激励其他中国官员跟进逃离

自称中国间谍的王立强向澳大利亚投诚并申请庇护，据“悉尼晨驱报”今天引述分析指出，部分有意叛逃的中国官员可能密切关注澳大利亚如何处置王立强和他的庇护申请，以考虑是否跟进。

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据中央社今天报道说，王立强叛逃澳大利亚，专家指恐掀中国官员跟进。

该报道引述澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究员周安澜（Alex Joske）告诉“悉尼晨驱报”（Sydney Morning Herald），王立强自陈身为共谍的说法掀起诸多疑问，而澳洲政府如何回应王立强的庇护申请，可能影响其他也想把机密带到澳大利亚的中国官方人士。据周安澜表示：“他（王立强）对澳洲有间接价值。因为中国政府内部有意叛逃者，会密切关注澳洲怎么处理此案。”

澳大利亚“世纪报”（The Age）和“悉尼晨驱报”携手澳大利亚“第九频道新闻网”（Nine Network）节目“60分钟”（60 Minutes）联合调查后，23日披露王立强投诚事件。澳大利亚国安机关随后证实，他们正在检查王立强的背景和他的庇护申请。

该报道说，澳洲媒体的调查显示，王立强逃到澳洲前，在香港和台湾从事情报工作，负责支援忠于中国共产党的官员。消息一出引发中国方面强烈抨击，中国外交部官员斥报导内容“荒谬”，并揭发王立强曾在中国被判犯下诈欺罪。

据香港英文报纸“南华早报”（South China Morning Post）前总编辑王向伟也发表文章指出：“尽管北京无疑正积极扩大海外间谍活动...但看来王立强是中国情报机器重要一环的可能性越来越低。”该报道引述澳大利亚中国研究通讯“中国内参”（China Neican）主编倪凌超和姜云（Yun Jiang，译音）分析后，同样对王立强说词内容和他的可信度“抱持怀疑”。

不过，最先报导王立强的消息形容他是中国军方情治系统的“中间人”，担任“联络人”的角色和负责吸收新成员，而非直接担任情报员。

据周安澜指出：“王立强从来只自称是所谓联络人，也就是获得信赖负责担任情报官员中间人或助手的人。但很多评论指称他是情报官员，并借此对他所言提出怀疑。” 周安澜还说，有些评论来自对情报和国家安全议题掌握普遍资讯的人，但他们不知道王立强的确切情况。

该报道称，曾任澳大利亚空勤特种部队（SAS）军官的自由党（Liberal Pary）籍澳洲国会情报及安全委员会主席海斯迪（Andrew Hastie）称王立强是“民主之友”，并呼吁提供他庇护。

报道指澳大利亚工党参议员吉钦（Kimberly Kitching）也支持提供王立强庇护。