经济冬寒真至? 苏宁消费升指增幅首低于1%

图为关于中国经济的报导图片

本周末推出的苏宁金融一份研究报告指出，2019年中国居民消费保持升级趋势，但升幅放缓。报告显示，2019年全国居民消费升级综合指数为0.378，年增0.5%，为2013年有统计以来，升幅首次不到1%。

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据中央社今天报道说，中国经济下滑，苏宁消费升级指数增幅首低于1%。据界面新闻消息，苏宁金融研究院11月30日发布“中国居民消费升级报告2019”显示，2019年中国居民消费继续保持升级态势，但升级速度有所放缓。

该报道指从各省市自治区排名看，北京居民消费升级综合水准最高，上海其次，浙江、江苏、广东分列第3至5名，处于第一梯队，湖北则首次挤进前10。据报告显示，2019年全国居民消费升级综合指数为0.378，较上年微增0.5%，为2013年苏宁金融研究院有统计以来上升幅度首次不到1%。

苏宁金融研究院消费金融研究中心主任助理付一夫认为，2019年综合指数增幅要小于往年，原因可能在于宏观经济下滑压力增大、国际形势不确定性增强、汽车消费市场相对低迷等。

报告指称，但整体来看，居民收入与国内生产毛额（GDP）仍保持同步成长。从2019年全国各省市自治区居民消费升级综合水准来看，北京、上海、浙江、江苏、广东为第一梯队；广西、云南、陕西、贵州、江西、新疆、甘肃、山西、黑龙江、西藏位于第三梯队，其他省市区处于第二梯队。