联合国人权专员促港府调查警暴 中国反对并提出交涉

警方滥用暴力但港府有纵容之嫌是反对修订逃犯条例风波持续近半年的因素之一，联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）投函香港报章，呼吁港府就香港警方在应对反修例示威中滥用暴力的指控展开独立调查，以重建市民信心。港府未作响应，但中国驻日内瓦联合国代表团反应强烈，批评她妄议香港事务，是公然干涉中国内政，向港府和警方施压，只会助长激进暴力，已就巴切莱特的言论向联合国人权理事会提出严正交涉。

广告 继续浏览后续

香港特首林郑月娥在区议会选举结果显示泛民主派大胜之后表示，正参考英国讫理2011年伦敦骚乱的方法，成立独立检讨委员会来检视数月来的社会动荡成因及建议解决方法，但泛民主派和部分建制人士并不受落，指有关委员会没有调查权力，亦不包括警方。运输及房屋局前局长、现大学讲座教授张炳良昨(11月30日)晨在电台节目中亦公开批评林郑月娥的建议「唔汤唔水」(意即不三不四)，无助平息社会动荡，指港府若以为检讨委员会可取代有传召权力和法定地位的独立调查委员会，是低估了社会的实际矛盾。

与此同时，英文报章《南华早报》刊登联合国人权事务高级专员巴切莱特的文章。巴切莱特以专员和当了八年智利总统的身分和经验对香港领导层作出呼吁，指区选已发出清晰无误的信息，政府必须聆听，港府必须不失时机地与社会进行最广泛的、有意义的对话，了解并解决社会的不满，这是解决现时大型示威的惟一出路。

她又呼吁社会各阶层坚定地谴责引致严重伤亡的暴力，而政府则应采取措施，包括成立一个独立而公正、由法官领导的机制去调查警方滥用暴力的指控，以重建人民信心。她续称，有关工作不能含糊其辞，并须勇敢地推行，过程中难免要作出妥协，但这都是重建社会信心必不可少的。

她强调，调查警方有否滥暴不会损害警队形象，个别警务人员亦毋须作出巨大牺牲；相反，这将显示警队是按守则执法，不怕公众监察，勇于问责。

巴切莱特不点名地批评港府应对反修例风波的策略，她指出，单靠安全力量和谴责部分示威者使用暴力，而不回应社会大多数人发出的要求，只会令公众认为政府对他们的心声听而不闻，民怨自然会加剧和漫延。

她表示，人权事务高级专员办事处乐意向港府提供意见和汲取他国经验而成的守则，以建构一条和平、可持续的前进道路。