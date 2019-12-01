被控使用过期面粉而在中国被囚两年的糕点师返回法国

世界艾滋病日中国河南艾滋病血案受害者诉赔继续希望渺茫，责任者继续逍遥法外。而另一方面，中国当局将一位使用过期面粉的法国糕点师判处两年半的监禁，这位法国面包师本周离开中国监狱返回法国，法国外交部周五确认了上述消息并且感谢中国当局的合作。

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今年50岁的法国糕点师洛朗·福尔丹（Laurent Fortin）先生2016年12月前往中国上海在一家名叫巴克雷（Balery）的法式面包连锁店的制作中心担任顾问，但上任之后不久，他便与其他五名法国与中国职工一同遭到当局的刑拘，原因是卫生检查部门在面包厂的仓库中发现了过期的面粉。在首先被关押了九个月之后，他又在去年年初法国总统马克龙出访期间被临时释放，但却被禁止出境。之后，今年二月，上海第三中级人民法院又将他判处两年零五个月的监禁缓期执行以及六万元人民币的罚款。

刚刚返回法国的福尔丹先生拒绝媒体的采访，他的兄弟向法新社表示，目前他遭受严重的精神刺激，正在父母家保养。他感谢所有关心此案的法国各级政府代表以及当地的议员，感谢法国总统马克龙的亲自介入。这名面包师还是两个孩子的父亲。

同案被逮捕的还包括两名法国人Marion Cambounet et Damien Ortal,和三名中国人。法国诺曼底当地媒体今年二月在上海法院判决出台之后对被监视居住的Laurent Fortin进行了专访，据他介绍，他们使用的面粉虽然过期但并不会对人体健康产出任何影响。他作为技术顾问遭到司法追究而该工厂的老板却早已出逃。不过，他尊重中国的司法判决，不会提出上诉。这位既不会讲中文，又不会说英语的法国人在中国感觉十分孤单，尽管他在生活上受到上海当地法国人的慷慨援助。