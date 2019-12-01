香港民主党副主席：区议会结果太突然 尚未看到北京善意

经过了在过去近半年来，反修例风波洗礼的香港在11月24日举行的区议会选举中，泛民派获得压倒性大胜，赢得了452个选举议席中的389席，建制派则一改往年优势仅获得58个席位。这一结果也使得香港泛民派主力，民主党成为了当下区议会最大政党和立法会第二大政党。大胜过后，民主党副主席罗健熙在近日接受香港01采访时，表达了他对这一结果的意外等观点和分析。

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在区议会选举结果中，香港非建制派各大政党成为本次区议会选举大赢家，其中派出99人参选的香港民主党，取得91席，成为区议会第一大党。派出36人参选的另一个非建制派政党公民党取得32席。而原本是区议会第一大党的建制派民建联议席数由117席锐减至18席，但仍是建制最大党，另外工联会只得四席，而新民党更全军覆没，所有候选人均落选而回。对于这样的结果，罗健熙也直言大感意外，并称“这个结果比我预想得要夸张得多”，“太突然了”。同时他也坦言，“过去五个多月香港人用了很多办法，和平的，不太和平的，都做了，为的是让政府改变。香港人很愤怒，也一直在等待一个机会，区议会来了，那就抓住它，最后结果就是这样子。”此前，民主党主席胡志伟在结果出炉后会见传媒时即提出，今次选举成绩不属民主党，是运动抗争的结果，属于香港市民。他强调，“虽然民主派压倒性胜利，但与建制选票仍维持在六四比。”这表示，“社会撕裂严重，无论政府与民主派都要理解。”

与此同时，记者提到在面对今次的选举结果，很多人会担忧，因为民主派固然可以藉由“情绪选票”和政治口号来赢得议席，但具体到社区工作却又是很实在的。在未来，如若泛民继续高喊“自由民主”等空头口号，忽视地区民生工作，无法用同等注意力推动社会改革，恐怕会浪费今次强调的民意授权。对此，罗健熙则回应称，“还没做好万全准备”，但他也同时承诺“希望能与建制派做的不同，也做的更好。”另就这次选举对于明年立法会选举以及2022年特首选举可能造成的影响，罗健熙则承认自己对立法会选举没有寄予太大希望。他解释称，“因为立法会选举是比例代表，这次区选民主派和建制派的得票比例是六比四，跟过去并没有很大的差别。”当谈到特首选举时，罗健熙则笑言“这对北京来说是一个很大的挫败”，因为商界的票变得至关重要，“中央政府就需要跟香港的商界做一些妥协，去威胁他们也好，笼络他们也罢，过去中央可能不需要过于倚重商界，就能轻松拿到过半票，可现在整个形势不同了。”

依照规定，香港特首选举委员会的1200个委员中有117个经由民选区议员相互选出而产生。这一次泛民派在区议会选举中获得过半议席，他们对选举委员会的控制会增加117个席位。加上香港地方商界大佬们也在委员会中占有不少的议席，如果地方大佬与泛民组建联盟，建制派会失去对特首选举委员会的绝对控制。语毕，罗健熙还特意提到了李嘉诚，尤其是这位香港首富在反修例问题上遭遇的质疑，以及遭受的来自北京的批评和指责。除了谈及区议会选举问题，报导指当谈到香港已经持续了五个多月的反修例运动时，罗健熙的语气变得急促，措辞也更加犀利。反覆出现的高频词是，“不要搞香港”、“别管香港”。他认为，因为现在北京派来管香港的机构和部门，“根本就不了解香港，对香港也没有感情。”为了证实这一点论断，罗健熙反覆提到了2003年“二十三条立法”，提到了中联办，还提到了时任中联办研究部部长曹二宝于2008年发表的文章中，提到的在特区建立第二支管治团队。

而当记者追问，这些在港人看来“搞香港”的做法，其实正是“一国两制”的内涵，因为在香港的高度自治权之外，还有北京的全面管制权，“两制”的前提是“一国”，今天香港闹成这样，也正是过去“井水不犯河水”的过于放任造成的“果”。难道不该反思吗？难道还要继续“别管香港”？罗健熙则反问称：“你觉得香港有什么地方不尊重‘一国’？我觉得香港人对‘一国’最大的尊重，就是我们不谈。”他在访谈中还指出，在他看来有示威者在抗议中高举美国和英国的国旗，7月1日“冲击立法会”当天，有人甚至将港英旗帜铺在了立法会主席台上，不是针对主权的问题，他说，“年轻人只是想说明，港英政府的年代立法会是尊重民意的地方，现在不是这样了。”当记者追问“为什么会觉得港英时期比较尊重民意”时，罗健熙则采取了“切割法”回答称，“具体来说，就是将港英后期切割为两个阶段，六七十年代谈不上尊重民意，但八九十年代的民主化却是很尊重民意的”。

此外，当记者提问随着泛民派取得区议会多数席位，北京接下来究竟该如何与泛民打交道？面对这一问题，罗健熙直言“北京应该先想清楚，如何与香港人打交道。”他同时补充道，“这是一个信任的问题，香港跟北京没有信任，香港政府与中央政府没有信任。”而就如何打破目前的隔阂，罗健熙说，“这就是北京最大的问题，放不下自己的身段。”他还特别强调，“现在看不到中央政府打破隔阂的诚意和善意”，并给予了一些包括“多数港人都反对林郑月娥特首的时候，北京高层和各机构还在一如既往地‘坚定支持’等论据”。