北京为何一再错判香港？

了解中共官媒内部运作的庞尔马（James Palmer），日前发表文章指出，在香港区议会选举产生结果之前，北京根据所收到的汇报，已经认定建制派必会在选举中胜出，而且是大胜，庞尔马指出，他所接触到的传媒均呈现一片乐观气氛，官媒党媒甚至在宣布结果前早已准备好祝捷的评论。

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然而残酷的现实一度令中共传媒措手不及，根据纽约时报的报道，中共媒体在选举结果公布后，均采用了新华社所发的一篇简短消息，说选票已经统计完毕，并指责社会动荡“干扰了选举进程”。

庞尔马在出任目前的外交政策杂志编辑之前，从2009年至2016年曾经是人民日报旗下环球时报英语部门的编辑。他在外交政策网发文指出，根据他从中共官媒一些人士所了解，中央对香港这次选举的结果事前居然胸有成竹，甚至已经准备好亲政府大胜的评论。目前是美国外交政策杂志Foreign Policy编辑的珀尔玛说，这些官媒“似乎真诚地相信建制派将取得大捷”。他又说：“政治宣传是致人陶醉的药物，北京这次却是自我陶醉。”他透露他的消息来自英文的中国日报、中文的人民日报和环球时报的工作人员。

庞的文章指出，对香港情势出现如此离谱的错判，最主要的原因就是在香港为中共操控舆论的人，也是向中央汇报工作成功的人。他毫不讳言这个“人”就是中联办。不过，既然北京并不依赖单一管道的情报，为何仍会错判如斯？文章认为，在习近平政权日趋神经兮兮（paranoid）下，内部所有的报告都倾向于报喜不报忧，尤其事关领土分裂的敏感问题上。

纽约时报也报道了中共官方对香港选举的反应显有点手足无措。报道指出，在投票选举前的几天里，中国官方的新闻媒体一如之前将抗议者描绘成与外国势力勾结、旨在破坏中共统治、来自边缘组织而没有广泛公众支持的暴徒。纽时的报道指出，与民主阵营的支持者一样，官媒似乎也将周日的投票定位为对抗议活动的全民公投，是一个公众谴责暴力和民主运动的机会。

但当北京阵营的惨败情况逐渐明朗，纽时指出，大陆的新闻媒体没有对其进行报道，新华社发的一篇短消息只是简单地说，选票已经统计完毕，并指责社会动荡“干扰了选举进程”。官方的中国国际广播电台政治评论员许钦铎告诉纽时，不报道可能至少部分是一种保全面子的做法。他所在媒体的官网只刊发了新华社的简短报道。

中共对香港的错判，从2003年已经开始，并且是一错再错。当年董建华硬要上马为基本法23条立法但却招惹50万人上街抗议反对，北京对立法遇到如此规模的反对感到吃惊，并据说从那时开始采用多渠道的汇报方式，避免错估形势。但如果庞尔马所指“强人不听坏消息”的氛围继续下去，错判香港恐怕将一直继续下去。