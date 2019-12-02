北京暂停批准美军舰机停香港修整 制裁美国非政府组织

为报复美国通过香港人权法案，中国政府12月2日宣布立即暂停批准美国军舰停靠香港修整的申请，并宣布对美国多家涉人权的非政府机构进行制裁，但没有透露具体制裁措施。

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中国外交部发言人华春莹今天宣布，中国政府立即暂停审批美军的船舰和飞机停靠香港修整的申请。此外，包括美国国家民主基金会、美国国际事务民主协会、美国国际共和研究所、人权观察、自由之家等非政府组织也将受到北京的制裁。华春莹指控这些非政府组织在香港修例风波中表现“恶劣”。但是她没有透露具体的制裁措施。

据美国海军消息，早在今年8月，中国就没有批准两艘美国军舰在香港抛锚整修。今年美国军舰最后一次在香港靠岸，是反送中运动爆发前的4月份。

北京谴责美国国会两院通过香港人权法案是干涉中国内政。美国总统特朗普在感恩节签署了这个法案。香港警察攻打香港理工大学加快了美国参院通过该法案的速度。香港人权法案要求美国国务院每年评估香港的人权和自治地位是否受到侵害，以决定是否继续给予香港有别与中国内地的特别优惠待遇。之前特朗普还批准了一项禁止美国企业向香港出售用于镇压抗议的器材。

中国外交部发言人表示，中方敦促美方纠正错误，停止任何插手香港事务、干涉中国内政的言行，中国将根据形势发展采取进一步必要行动。

据法广香港特约记者甄树基报道，12月1日约5000港人游行到中环的美国总领事馆，“感谢”美国通过香港人权及民主法。他们挥舞美国星条旗和中华民国青天白日满地红旗。有人用刀切开自制的“小熊维尼”蛋糕庆祝。他们身后还有写着“笑谈渴饮共匪血”的布条。