华为孟晚舟豪宅中细细作画 加拿大两囚徒牢中苦苦煎熬

华为公司继承人孟晚舟周一为纪念自己被加拿大扣留一周年，从温哥华别墅发出公开信表示“苦难把时间拉长”,长到有时间细细完成一幅油画。此话令外界联想在中国牢里苦熬的两名加拿大囚徒。

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孟晚舟题为“你们的温暖是照亮我前行的灯塔”的公开信12月2日登在华为“心声社区”,受到一些媒体的转载。孟晚舟在这个公开信中表示，她在这一年“经历了恐惧和痛苦，失望和无奈，煎熬和挣扎”。她说，“忙碌把时光缩短，苦难把岁月拉长”。她感慨现在时间总是过得很慢，慢得让她有足够的时间去读完一本书，去跟同事们讨论一件小小的事情，细细地完成一幅油画。

孟晚舟被美国司法机构指控涉金融欺诈，规避制裁伊朗的禁令。加拿大应美国的司法要求，依美加引渡条约，于去年12月1日在温哥华机场扣留即将离境的孟晚舟。几天后，孟晚舟获得保释，返回在温哥华寓所。据法新社介绍，近一年来，孟晚舟在她拥有的两所豪宅中的一所内接受监视居住：周围有保安，出门戴电子脚环，须守宵禁，不得离开温哥华市。

北京为报复孟晚舟事件，在去年12月也拘捕了两名加拿大人，并停止进口加拿大菜籽油和肉类。北京在11月初恢复了对这些加拿大产品的进口，并断言这些措施与华为案无关。

加拿大外长和总理指北京当局任意拘押加拿大公民，不可接受。并呼吁国际社会共同争取让两名加拿大公民获释。

被拘捕的加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）与商人兼朝鲜问题专家斯帕沃（Michael Spavor）被分别拘押，即将进入第二年牢狱生涯。他们既得不到保释，更不能像孟晚舟那样在别墅中作画。他们被指控从事危害中国国家安全的间谍活动。

据法新社11月29日发自蒙特利尔的电稿说，这两名加拿大囚徒的拘押条件很差。中国当局将他们与外界隔绝很长一段时间后，才让加拿大领事人员每个月短暂探监。

另外，加拿大电台之前的报道说，前加拿大驻华大使John McCallum曾证实，康明凯和斯帕沃在不能接触律师的情况下，每天被审讯4个小时。

加拿大前外交官康明凯去年12月10日在中国转机时被捕。再过8天就是他被关押一周年，这一天恰好是国际人权日。几乎同时被拘的朝鲜问题专家商人斯帕沃，传他在丹东监狱条件略好，没有被单独隔离，有其他囚犯与他“共享”牢房。