卫生局长拒公开催泪弹成分还佯称“很安全”遭国际专家驳斥

警察目前所用的国产催泪弹被指含有伤害人体的化学品，但卫生局局长陈肇始拒绝公开成分

在委内瑞拉专门从事研究催泪弹成分而享誉国际的化学家Monica Krauter教授，对香港卫生局局长陈肇始一直坚持拒绝公开香港警察使用的国产催泪弹成分，并且还一再形容催泪弹对人体“很安全”，不但是不负责任，而且更驳斥陈玩弄语言艺术。

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为数约200名家长带同她们的小孩昨天（1日）参加中环爱丁堡广场的聚会，要求香港警察停止使用他们认为可对人体造成严重伤害的催泪弹。一名小孩接受NOW电视台的访问时表示，他曾不幸接触到警方所发射的催泪弹，多日来都感到不适。由于欧美多国因香港警察的暴力执法而纷纷暂停向香港输出包括催泪弹的人群控制用品，目前香港所使用的催泪弹是祖国出产，其成分可能不符合国际标准，甚至包括对人体造成严重的化学品二噁英。

多个月来不断翻阅文献，研究催泪弹遗害的香港药剂师工会主席张尹思告诉苹果日报，她曾越洋接触委内瑞拉的催泪弹专家Monica Krauter。对于陈肇始的言论，Krauter直斥是语言艺术，“很明显经过修饰”。

张尹思说：“（陈肇始）局长指没文献显示催泪烟会引致二噁英中毒，但外国研究数据是针对外国制造的催泪弹，不是警方用的国制催泪弹，两者成份和燃烧温度不同，正如实验显示A牌子的牛奶无毒，不等于B牌子的牛奶无毒。”

张认为最自相矛盾的是，陈肇始指催泪弹施放后，化学粒子会沉降在物件表面，扩散范围有限：“发明催泪弹之目的，就是令化学物向四方飘散，让人感到不适，达至疏散目的。再者，若果沉降的‘物件’是人或交通工具，就有机会将化学物带到不同地区。”

根据张表示，Krauter教授与她在越洋电话中针对陈肇始的言论指出：“催泪烟的粒子小于60微米，因此很容易被风吹送至几公里外，其活性会持续5天，甚至长达5年。”

对于局长力撑警方使用催泪弹有依足指引，保证安全，Krauter教授并不认同：“化学武器控制组织（OPCW）指出，催泪弹属非致命化学武器，禁止在民居、医疗、教育机构、商业区或人口稠密的地区附近使用，也不容许短距离直射示威者。”

她补充，文献早已证实催泪弹入面所有化合物都含有毒性，特别是由邻氯亚芐基丙二组成的CS气体，会导致癌症、畸胎及有致命风险。接触后会严重威胁呼吸、循环及神经系统，对肺部、肝脏和心脏带来无法逆转的伤害。

Monica Krauter透露，虽然她身处委内瑞拉，但一直有留意香港局势，认为警方多月来在民居大量施放催泪弹：“很不人道！”她最后寄语特首林郑月娥：“我坚决认为，持续对无法保护自己的平民使用催泪弹属犯罪行为，当局必须认清这种化学武器对市民健康的影响。市民的意愿不可以用暴力和催泪弹解决，应该以公义回应。别忘记你们是公务员，须秉持尊重、诚实及负责任的道德操守。”

根据权威的《美洲季刊》Americas Quarterly去年的一篇文章，Monica Krauter被列为未来最可能成为委内瑞拉领导人的10人名单之一。