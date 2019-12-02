中共体制内最高级别的维吾尔官员之一，前新疆自治区主席，党委副书记、国家发改委副主任、前中国能源局局长努尔·白克力，周一12月2日被中国沈阳中级法院以受贿罪，判处无期徒刑。

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据中国最高法院微博宣布，努尔-白克力受贿案今天12月2日在辽宁省沈阳市中级法院宣判。沈阳中院以受贿罪，判处努尔·白克力无期徒刑，没收他的全部财产。努尔-白克力当庭表示服从判决，不上诉。

中国最高法院说，白克力从1998年-2018年，利用担任乌鲁木齐市委副书记和市长，中共新疆维吾尔自治区副书记，区政府主席，国家发改委副主任、国家能源局局长等职务的便利或职权、地位的便利条件，为相关单位和个人在承揽工程、推广产品、享受优惠政策等事项上提供帮助，直接或通过他人收受财物，折合人民币7910万余元。

法新社报道说，在20年间，白克力先生主要是在新疆官场任职。当时新疆族群关系紧张，主要是在新疆占多数的维吾尔居民与占少数的汉人之间关系紧张。

据一些人权组织表示，新疆可能至少有100万人被关进再教育营。北京当局否认这个数字，坚称那是一些为防止伊斯兰极端化而设的职业培训中心。

现年58岁努尔·白克力在2008-2014年间，在这个与阿富汗和巴基斯坦为邻的自治区，担任了近7年的区政府主席。当时新疆发生一系列族群暴力冲突，包括2009年有近200人死亡的乌鲁木齐骚乱。白克力当年誓言以铁腕打击暴力活动。

努尔·白克力2014年被调离新疆。2014-2018年，他担任中国国家能源局局长和国家发改委副主任。今年4月，北京当局宣布白克力被捕的消息。他是在习近平2012年年底开始的打贪运动中落马的中共高官之一。

沈阳市中院表示，无期徒刑算是轻判，而轻判的原因是努尔·白克力主动交代监察机关尚未掌握的大部分犯罪事实，如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，积极退赃，且赃款赃物大部分追缴。

目前已有150万中共官员在习近平的这场打贪运动受到不同程度的整肃。某些专家怀疑袭精品利用打贪运动剪除反对自己的政治势力。