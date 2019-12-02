普京与习近平视频连线 启动首条俄中天然气管

一名俄技术员在输向中国天然气Atamanskaya压缩机站核查阀门 2019年11月29日

一条长达约 2897 公里的管道12月2日开始向中国输送俄罗斯的天然气。这条耗资 550 亿美元的天然气管道不仅是能源基础设施方面的一个壮举，还有着其他方面的意义。这条名为“西伯利亚力量”(Power of Siberia) 的管道是苏联解体以来俄罗斯最为重要的能源项目，也是推动中俄合作进入一个新时代的实体纽带。俄罗斯和中国都在一些领域对美国构成了挑战。

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俄罗斯总统普京12月2日与中国国家主席习近平透过视频连线，在电视转播的仪式中启动连接俄中两国的首条天然气管“西伯利亚力量管道”（Power of Siberia）。

普京（Vladimir Putin）表示：“今天非比寻常，不仅对全球能源市场，对贵我两国，对俄罗斯和中国来说，这都是真正的历史性事件。”

习近平则指出，这项计划是“我们两国间互利合作的典范”。根据俄国电视的翻译，他又说：“中俄关系的发展如今是，未来也仍将是我们两国外交政策的优先要务。”

主导这项计划的俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）负责人米勒（Alexei Miller）指称，将近有1万人致力建造这条巨大管道。

米勒在开通仪式下令工人打开阀门，让天然气从俄国边境进入中国。他宣告说：“天然气正进入中华人民共和国的管道系统。”

这条3000公里长的管道从俄罗斯西伯利亚东部偏远地区，经由边境城市海兰泡（Blagoveshchensk）进入中国的中俄东线天然气管道，中国境内管道的长度超过5000公里。

俄中两国在经历十年的艰苦谈判后，于2014年签署了一项为期30年的4000亿美元协议，以建设和营运这条管道。

这是俄罗斯天然气工业公司的最大合约。当管道于2025年完全运作时，每年将提供中国380亿立方公尺的天然气。

此外，俄罗斯也正计划不久后启动另外两条天然气管道，将绕过乌克兰增加对欧洲的天然气供应。